Sanremo, bando da 5,4 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade comunali: accordo quadro della durata di quattro anni

Il Comune di Sanremo ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento di un accordo quadro quadriennale destinato alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo la rete viaria comunale. L'importo massimo stimato dell'appalto ammonta a 5,4 milioni di euro, oltre Iva, e consentirà all'amministrazione di programmare e affidare nel corso dei prossimi quattro anni gli interventi necessari sulle strade cittadine attraverso un unico operatore economico. La procedura è stata avviata dal Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, Gare e Centrale Unica di Committenza.

L'accordo quadro prevede un valore complessivo di 5.400.000 euro, dei quali 4.590.000 euro soggetti a ribasso e 810.000 euro destinati agli oneri per la sicurezza, non ribassabili. All'interno dell'importo complessivo sono inoltre stimati 1.620.000 euro per i costi della manodopera. L'appalto riguarda lavori riconducibili alla categoria prevalente OG3, relativa alla costruzione e manutenzione di strade e opere complementari, e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Le imprese interessate potranno presentare la propria offerta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica utilizzata dal Comune di Sanremo. Il termine ultimo è fissato alle 10 del 13 agosto prossimo, mentre la prima seduta pubblica telematica per l'apertura delle offerte è programmata alle 10.30 dello stesso giorno presso il Palazzo Comunale di corso Cavallotti. La durata dell'accordo quadro decorrerà dalla stipula del contratto con l'operatore aggiudicatario e resterà in vigore fino a un massimo di quattro anni, oppure fino all'esaurimento dell'importo complessivo previsto.

Per partecipare alla procedura sarà necessario possedere i requisiti indicati nel disciplinare di gara, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'attestazione SOA nella categoria OG3, classifica V o superiore, oltre alla certificazione del sistema di qualità aziendale prevista dalla normativa. Tutta la documentazione di gara e il progetto esecutivo sono disponibili sulla piattaforma digitale degli appalti del Comune e nella sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente.