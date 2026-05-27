Sanremo, proteste per le ecoisole sulla fermata del bus in cima a via Martiri: il Comune annuncia lo spostamento

Polemiche nel quartiere del Borgo di Sanremo per lo spostamento di alcuni moduli delle nuove ecoisole informatizzate dedicate alla raccolta differenziata. I cassonetti sono stati infatti posizionati in cima a via Martiri, a pochi metri dalla svolta e proprio in corrispondenza della fermata del bus, suscitando proteste e malumori tra i residenti della zona.

Sul caso sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e il consigliere di opposizione Daniele Ventimiglia, che hanno chiesto chiarimenti alla dirigente Linda Peruggi, all’assessore Ester Moscato e al sindaco. La vicenda è finita anche al centro di un acceso confronto politico. Secondo quanto emerso, il consigliere Ventimiglia avrebbe avuto una discussione particolarmente animata con l’assessore Moscato proprio sulla gestione dello spostamento dei moduli.

Dalle testimonianze raccolte nel quartiere, sembra che inizialmente i cassonetti fossero stati installati più avanti, oltre l’incrocio. Successivamente, però, “dopo la richiesta di alcune attività della zona”, sarebbe stato deciso il trasferimento nella posizione attuale, proprio accanto alla fermata del trasporto pubblico. Una scelta che ha immediatamente provocato critiche per motivi di sicurezza e viabilità, oltre che per i disagi legati all’attesa degli autobus.

Dall’amministrazione comunale è comunque arrivata al consigliere Ventimiglia una rassicurazione per i residenti: i cassonetti verranno nuovamente spostati. Una decisione che punta ora a spegnere le polemiche e a trovare una soluzione condivisa per il quartiere.