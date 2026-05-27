Sanremo: ecoisole, ANIMA invita al confronto costruttivo: “Fiducia nel lavoro tecnico e nelle sedi istituzionali”

Nel pieno del dibattito pubblico sul posizionamento delle ecoisole sul territorio comunale, ANIMA interviene con una nota ufficiale nella quale richiama l’importanza di un confronto civile e costruttivo su temi che incidono direttamente sulla qualità urbana e sull’organizzazione dei servizi pubblici. L’associazione sottolinea come sia “positivo e fisiologico” che questioni legate al decoro cittadino, alla raccolta differenziata e alla gestione degli spazi urbani possano generare osservazioni, contributi e sensibilità differenti da parte di cittadini, attività economiche e forze politiche.

Nel comunicato, ANIMA esprime inoltre un ringraziamento all’assessore Moscato, agli uffici tecnici comunali e ai soggetti coinvolti per il lavoro svolto su una materia definita particolarmente complessa, che richiede un equilibrio tra esigenze operative, sostenibilità ambientale, accessibilità e tutela del contesto urbano. Secondo quanto riportato, nella scelta delle collocazioni delle ecoisole sarebbe stata seguita una linea tecnica orientata ad evitare, ove possibile, il posizionamento delle strutture sotto finestre e balconi o in prossimità immediata di attività commerciali particolarmente sensibili sotto il profilo della fruibilità e del decoro urbano. Parallelamente, sarebbe stato previsto anche il ripristino dei posti di carico e scarico e delle fermate degli autobus eventualmente coinvolti nella riorganizzazione degli spazi pubblici.

ANIMA definisce “assolutamente normale” che interventi di questo tipo possano generare confronto e differenti sensibilità territoriali, ribadendo però che dialogo, ascolto e condivisione rappresentano strumenti fondamentali per migliorare progressivamente le scelte amministrative e trovare soluzioni equilibrate nell’interesse collettivo. Nel passaggio centrale della nota, l’associazione auspica che il confronto possa svilupparsi soprattutto “nelle sedi istituzionali e tecniche preposte”, attraverso un dialogo costruttivo all’interno degli uffici comunali e degli organismi competenti, evitando che questioni amministrative delicate vengano trasferite prevalentemente sul terreno dello scontro mediatico o dei social network.

In conclusione, ANIMA conferma piena fiducia nel lavoro tecnico-amministrativo in corso e ribadisce la propria disponibilità a collaborare in modo pragmatico a ogni percorso utile al miglioramento dei servizi e della qualità urbana della città.