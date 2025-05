Sanremo: approvato il programma degli eventi patronali 2025, per l'estate anche sport e cultura nelle frazioni

La giunta comunale di Sanremo ha approvato il programma dei festeggiamenti patronali e delle iniziative culturali, turistiche e sportive che animeranno la città e le sue frazioni tra la fine di maggio e l’inizio di settembre. L’investimento complessivo ammonta a 12.700 euro, distribuiti sotto forma di contributi a enti, associazioni e parrocchie promotrici degli eventi.

Ampio spazio è riservato anche alle celebrazioni patronali più radicate, come i festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi (28 giugno – 2 agosto, contributo 4.000 euro), di San Siro a Sanremo (30 giugno – 7 luglio, 2.000 euro) e di Sant’Egidio a Bussana (dal 22 agosto al 2 settembre, 4.000 euro).

Tra gli eventi finanziati spiccano anche le Grandi Regate Internazionali – Vela & Sapori – Showcooking organizzate dallo Yacht Club Sanremo (30 maggio, contributo 2.000 euro), i festeggiamenti per la Madonnina dei Costiglioli (31 maggio, 700 euro), il Concerto di corni delle Alpi in piazza Borea d’Olmo (6 giugno) e il 1° Memorial C. Ottazzi con auto storiche in piazza Colombo (15 giugno).