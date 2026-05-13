Sanremo, la Lega Navale apre le porte agli appassionati con un doppio Open Day dedicato alla vela e agli sport nautici

Due weekend all’insegna del mare, della vela e degli sport nautici aperti a tutti. La Lega Navale Italiana – Sezione di Sanremo organizza infatti due Open Day dedicati a chi desidera avvicinarsi al mondo della navigazione e delle attività marine.

Gli appuntamenti sono fissati per il 16 e 18 maggio e successivamente per il 23 e 24 maggio 2026 nella sede della Lega Navale di corso Salvo D’Acquisto 12, nella zona compresa tra i Bagni Morgana e Portosole.

L’iniziativa è rivolta a bambini, ragazzi e adulti dai 6 anni in su e permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza diretta in mare attraverso uscite in barca a vela e attività in canoa, accompagnati dagli istruttori della Lega Navale Italiana e dello CSAIN.

L’Open Day sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino tutte le attività promosse dalla sezione sanremese, non soltanto legate agli sport nautici ma anche alla tutela dell’ambiente marino e ai progetti di inclusione sociale sviluppati dall’associazione.