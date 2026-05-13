Sanremo, alla Sala degli Specchi incontro sulle scrittrici inglesi del Grand Tour con Paola Forneris

Nuovo appuntamento culturale a Sanremo con il corso di letteratura applicata curato da Paola Forneris. Venerdì 15 maggio alle ore 16, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, si terrà l’incontro dal titolo “Scrittrici e viaggiatrici inglesi del Grand Tour”.

L’iniziativa proporrà un approfondimento dedicato alle figure femminili protagoniste del celebre Grand Tour, il viaggio di formazione che nel XVIII secolo conduceva gli aristocratici europei, in particolare inglesi, alla scoperta dell’Italia.

“Se finora abbiamo considerato il Grand Tour un’esperienza prettamente maschile, è giunto il momento di approfondire il nostro sguardo e di parlare delle viaggiatrici del Grand Tour – spiega Paola Forneris –. Perché esse ci furono e furono anche numerose, ma soprattutto furono una presenza autorevole e portatrici di una visione non conformista, aperta e talvolta dichiaratamente trasgressiva”.

Nel corso dell’incontro, accompagnato da immagini e materiali iconografici, verranno raccontate le vite e le opere di alcune tra le più importanti viaggiatrici e scrittrici inglesi che attraversarono l’Italia nel Settecento, offrendo uno sguardo originale sulla cultura e sulla società dell’epoca.

Paola Forneris, nata e residente a Sanremo, è laureata in Lettere all’Università di Genova ed è stata direttrice della Biblioteca Civica di Sanremo dal 1988 al 2010, occupandosi anche dell’organizzazione degli eventi culturali del Comune.

Nel corso della sua carriera ha dedicato numerosi studi alla figura di Italo Calvino, curando convegni, mostre e pubblicazioni dedicate allo scrittore e alla sua famiglia. È inoltre autrice di diversi saggi storici e letterari legati alla presenza britannica in Liguria e a Sanremo.

Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano “La conchiglia dell’Isola delle Correnti” e il saggio “La presenza britannica a Sanremo, dai primi viaggiatori alla nascita della colonia britannica nel secolo XIX”.

Nel 2010 la città di Sanremo le ha conferito il Premio San Romolo per la Cultura.