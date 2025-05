Incidente sulla A10 tra Ventimiglia e Bordighera: sotto i ferri e in gravissime condizioni la donna tedesca portata a Pietra Ligure

E’ sotto i ferri da pochi minuti dopo il suo arrivo al ‘Santa Corona’ la 29enne di nazionalità tedesca che, questa mattina, è rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale che si è registrato all’interno della galleria ‘Aprosio’ sulla direttrice Sud (visto che quella a Nord era chiusa per lavori ed il traffico) della A10 Genova-Ventimiglia, tra la città di confine e Bordighera.

La donna, che era in auto insieme alla figlia di un anno, a sua volta trasportata al ‘Gaslini’ di Genova, è da subito risultata la più grave dei sei feriti. Tirata fuori dai Vigili del Fuoco non senza difficoltà è stata poi caricata sull’elicottero ‘Grifo’ che è atterrato direttamente in autostrada. Portata a Pietra Ligure è stata subito trasferita in sala operatoria dove è in corso un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita. La bimba, invece, pur rimanendo in osservazione all'ospedale genovese, non è in pericolo di vita.

Ancora al vaglio della Polizia Stradale le cause dell’incidente che potrebbe essere stato provocato dal malore di un camionista, finito poi sulla corsia opposta. Purtroppo basta poco o nulla nei tratti a doppio senso di circolazione per innescare incidenti come quello avvenuto questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, insieme al personale medico del 118 ed alcune ambulanze. Presenti anche gli operai della A10 e la Polizia Stradale. Sei i mezzi coinvolti tra cui un camion, un furgone, un van e tre auto.

Dalle 10 alle 13.30 l’autostrada è rimasta completamente bloccata tra Ventimiglia e Taggia, con lunghe code e le uscite obbligatorie che hanno anche intasato i centri urbani. Oltre alla 29enne tedesca e alla figlia si sono registrati altri quattro feriti, tutti in codice giallo di media gravità. Due sono stati portati al ‘Borea’ di Sanremo e due al ‘Saint Charles’ di Bordighera.

Il traffico è ripreso regolarmente verso le 16, quando è stato ripristinato il manto stradale dove si è verificato l’incidente ed è stata anche ripristinata la deviazione di carreggiata.