Grave incidente sulla A10: quattro feriti e autostrada bloccata per oltre due ore, iniziata la rimozione dei mezzi (Foto)

Un’altra giornata di ‘passione’ per chi utilizza l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, a causa dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 10, all’interno della galleria ‘Aprosio’ sulla direttrice Sud, visto che quella a Nord era chiusa per lavori ed il traffico (a doppio senso) era stato dirottato sull’altra. Al momento non è dato sapere la causa dell’incidente ma, non è da escludere una errata manovra, una distrazione o quant’altro. Basta poco o nulla nei tratti a doppio senso di circolazione per innescare incidenti come quello avvenuto questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, insieme al personale medico del 118 ed alcune ambulanze. Presenti anche gli operai della A10 e la Polizia Stradale. Sono sei i mezzi coinvolti tra cui un camion, un furgone, un van e tre auto. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha visto il lavoro per far uscire da un’auto una donna rimasta incastrata nel proprio mezzo e mettere in sicurezza le vetture coinvolte.

Alle 11 l’autostrada era completamente bloccata tra Ventimiglia e Taggia, con sono presenti 7 km di coda verso Genova e 4 in direzione del confine di Stato. E’ stato chiuso l'ingresso in A10 a Bordighera ed è stato instaurato il divieto di circolazione ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate tra Imperia Ovest e Arma Di Taggia in direzione Francia. Per il traffico pesante è stata instaurata l’uscita obbligatoria a Taggia mentre quello 'leggero' a Bordighera. In direzione Italia uscita obbligatoria a Ventimiglia, dove si stanno registrando code e rallentamenti.

Alla fine il bilancio è meno grave del previsto, soprattutto rispetto alla situazione che si è venuta a creare all’interno della galleria, anche se si dovrà attendere l'arrivo dei feriti in ospedale. Una donna di 22 anni è stata portata in elicottero e in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Con lei la figlia di un anno, sempre con ‘Grifo’ ma in questo caso al ‘Gaslini’ di Genova. Altri due feriti, che hanno riportato traumi minori, sono stati portati in ambulanza all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

Al momento è stata riaperta, ad una corsia, la carreggiata Nord verso la Francia, rimuovendo momentaneamente il cantiere che era in atto. Per l’altra corsia, al momento (ore 12.30) non ci sono ancora previsioni di riapertura perché sono iniziate le operazioni di rimozione dei mezzi.