Grave incidente nella galleria 'Aprosio' sull'autostrada: la A10 è bloccata tra Ventimiglia e Sanremo, soccorsi in atto ed arriva l'elicottero (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 10 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, all’interno della galleria ‘Aprosio’, tra Ventimiglia e Bordighera al km 148. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Sanremo, insieme al personale medico del 118 ed alcune ambulanze. Presenti anche gli operai della A10 e la Polizia Stradale. Sono sei i mezzi coinvolti tra cui un camion, un furgone, un van e tre auto.. Vista la gravità di alcuni feriti è stato chiesto l'intervento dell'elicottero.

Al momento non è ancora nota la gravità dell’incidente ma sono già pesanti le ripercussioni sul tratto di autostrada tra il confine di Stato e Taggia. Sono già presenti diversi chilometri di coda ed è sconsigliato il transito tra Taggia e Bordighera, proprio per l’incidente. Alle 11 sono presenti 7 km di coda verso Genova e 4 in direzione del confine di Stato. Il traffico è totalmente bloccato tra Sanremo e Bordighera e tra Ventimiglia e la città delle palme. Mentre è chiuso l'ingresso in A10 a Bordighera è stato instaurato il divieto di circolazione ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate tra Imperia Ovest e Arma Di Taggia in direzione Francia. Per il traffico pesante uscita obbligatoria a Taggia mentre quello 'leggero' a Bordighera. In direzione Italia uscita obbligatoria a Ventimiglia, dove si stanno registranno code e rallentamenti.

Aggiornamento delle 11.50 sui feriti: una donna di 22 anni è stata portata in elicottero e in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Con lei la figlia di un anno, sempre con ‘Grifo’ ma in questo caso al ‘Gaslini’ di Genova. Altri due feriti, che hanno riportato traumi minori, sono stati portati in ambulanza all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.