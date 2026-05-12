Arma di Taggia, allarme sui social per una donna che si è introdotta in un hotel per rubare, inseguimento e intervento dei Carabinieri

Ad Arma di Taggia cresce la preoccupazione tra commercianti ed esercenti dopo quanto accaduto nelle scorse ore in una struttura ricettiva della zona. Alcuni operatori hanno infatti lanciato un appello sui social network per mettere in guardia colleghi e titolari di attività dalla presenza di una donna che si sarebbe introdotta all’interno di un hotel arrivando fino al primo piano, dove si trovano le camere degli ospiti.

Secondo quanto segnalato, si tratterebbe di una donna di circa 30 anni, di etnia rom/sinti, descritta come particolarmente aggressiva e manesca. La donna parlerebbe francese ma comprenderebbe bene anche l’italiano. Sempre secondo le informazioni condivise dagli esercenti, sarebbe appena uscita dal carcere di Pontedecimo e avrebbe ricevuto una denuncia già il giorno precedente. L’episodio avrebbe generato forte tensione all’interno della struttura. Dopo essere stata scoperta, sarebbe nato un inseguimento durato circa mezz’ora, durante il quale non sarebbero mancate colluttazioni e tentativi di fuga, fino ad arrivare alla stazione ferroviaria, dove la donna avrebbe cercato di salire su un treno per allontanarsi.

Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a fermare la situazione evitando conseguenze peggiori. Fortunatamente, secondo quanto emerso, non sarebbe stato rubato nulla, ma l’accaduto ha comunque provocato paura e disagio, soprattutto tra gli ospiti presenti nella struttura. Sui social sono stati invitati i commercianti e gli operatori turistici a mantenere alta l’attenzione.