Sanremo, parcheggi selvaggi attorno alla rotonda di giardini Vittorio Veneto all’ora di pranzo sul porto (Foto)

Perché pagare due o tre euro di parcheggio se c’è una rotonda e basta prenderla d’assalto per lasciare l’auto e pranzare sul porto? Questa la domanda che, probabilmente, si sono fatti i proprietari delle auto che, ieri all’ora di pranzo, hanno parcheggiato i mezzi attorno alla rotonda di giardini Vittorio Veneto a Sanremo.

Una pratica che viene svolta regolarmente anche a ridosso del monumento dedicato alla Guardia Costiera, vicino alla ciclabile. Sembra davvero incredibile ma accade con frequenza. Auto del valore di decine di migliaia di euro, con residenti o turisti che spendono anche 60 o 80 euro a testa per pranzare o cenare, ma che non mettono mano al portafogli per un parcheggio a pagamento, tra l’altro molto vicino, come quelli di Palafiori, Medaglie d’Oro o lungomare Calvino.

Uno spettacolo che non è degno di Sanremo, né di qualsiasi altra città, e che dovrebbe essere maggiormente contrastato.