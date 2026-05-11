Sanremo, degrado rifiuti al Polo Nord: ecoisole nel caos tra abbandoni, gabbiani e proteste dei residenti (Foto)

Nuova situazione di degrado e nuove lamentele dalla zona del Polo Nord, in corso Inglesi a Sanremo per gli abbandoni di immondizia vicino alle isole ecologiche da poco installate da Amaie Energia. Da molto tempo, infatti, i residenti lamentano il conferimento ‘selvaggio’ di molti cittadini poco educati, che abbandonano quantità industriali di sacchetti dell’immondizia, molti dei quali vengono presi d’assalto da gabbiani ed altri animali, che sparpagliano il contenuto anche in mezzo alla strada.

Una ‘pratica’ che, purtroppo, viene registrata anche in altre zone della città, dove le ecoisole sono appena state installate ma, purtroppo, anche in centro dove i sacchetti vengono lasciati in molte zone, comprese quelle vicine ai locali. Una situazione sicuramente difficile da gestire per gli operatori di Amaie Energia, nonostante gli sforzi che vengono messi in atto quotidianamente.

Anche se molti cittadini fanno i loro sforzi nel conferimento corretto dell’immondizia, tanti altri continuano a non farlo mettendo in crisi il sistema di raccolta ma creando anche problemi di ordine igienico-sanitario. Come fare per evitare tutto ciò? Non è certo facile, tenuto conto che telecamere e foto trappole sono state installate in diverse zone della città, ma non sempre si riesce a risalire ai maleducati, seppur con foto e video realizzati.

Alcune delle ecoisole hanno addirittura le telecamere dedicate e in funzione 24 ore su 24 ma, anche in questo caso non sempre si riesce a multare i colpevoli e la situazione è, purtroppo, in peggioramento. Le foto che sono state scattate nel quartiere del Polo Nord sono eloquenti e, anche in altre zone, la situazione non è diverse. Nello stesso quartiere, tra l’altro, i residenti lamentano anche rumori eccessivi al mattino presto, quando vengono svuotati i cassonetti delle ecoisole e, in molti, hanno chiesto di intervenire in orari differenti per non far svegliare al mattino presto chi, poco dopo, deve alzarsi per lavorare.

Insomma, una situazione non facile da affrontare per i prossimi mesi a Sanremo.