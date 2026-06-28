Aggressione a Bordighera: un ferito, indagini in corso (Foto)

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Bordighera, dove intorno alle 14 si è verificata una violenta aggressione tra due persone, un uomo e una donna.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la donna avrebbe aggredito l’uomo per cause attualmente in corso di accertamento, utilizzando un’arma impropria che sembrerebbe essere una bottiglia di vetro infranta. Nel corso dell’aggressione l'uoml avrebbe riportato diverse ferite.

Un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, che stava transitano nei pressi dell'accaduto, è stata fermata da alcuni passanti intenti a prestare i primi soccorsi al ferito. L’equipaggio sanitario ha, quindi, preso in carico la persona ferita, prestando le prime cure.

In tempi particolarmente rapidi sono giunti anche i carabinieri di Bordighera, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i necessari accertamenti.