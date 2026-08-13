Ventimiglia, cane investito in mezzo alla strada: salvato da Ambulanze Veterinarie

Viene investito in mezzo alla strada a Ventimiglia. Ambulanze Veterinarie salva la vita di un cane.

La proprietaria dell'animale a quattro zampe desidera, perciò, ringraziare pubblicamente Ambulanze Veterinarie per il servizio che svolge in città. "Desidero ringraziare con tutto il cuore il servizio delle Ambulanze Veterinarie e tutte le persone che ogni giorno, e anche di notte, si rendono disponibili per aiutare i nostri amici a quattro zampe" - dice la proprietaria del cane salvato da Ambulanze Veterinarie, Maria Teresa - "Il mio cane è stato investito di notte in mezzo alla strada a Ventimiglia. Quando l'ho trovato era agonizzante e non sapevo cosa fare. Ho chiamato il numero del servizio di Ambulanze Veterinarie e, in pochi minuti, è arrivata l'ambulanza. Il mio cane è stato soccorso, stabilizzato e trasportato d'urgenza in clinica. Grazie al loro intervento tempestivo, oggi è vivo e sta lottando per guarire".