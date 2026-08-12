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Cronaca | 12 agosto 2026, 17:54

Caldo record nel Ponente: Dolcedo tocca 36,4 gradi, afa e notti bollenti, domani temperature ancora più alte e pesanti

Sanremo si ferma a 33,1 °C, ma la notte resta rovente. Acquazzoni in Valle Argentina mentre il bollettino ARPAL conferma per domani un'altra giornata di forte disagio fisiologico sulla costa

La temperatura nel centro di Sanremo oggi pomeriggio

La temperatura nel centro di Sanremo oggi pomeriggio

È Dolcedo il simbolo della giornata di caldo intenso nel Ponente ligure, con la colonnina di mercurio salita fino a 36,4 °C. Un valore che racconta una giornata dal sapore decisamente estremo, in un territorio dove il caldo continua a farsi sentire senza tregua. Subito alle spalle si trovano Borgomaro, sempre a 36,4 °C, Rocchetta Nervina a 35,9 °C, Airole a 35,8 °C e Diano Castello a 35,7 °C. A Pornassio sono stati raggiunti 35,6 °C, mentre Ranzo si è fermato a 35,2 °C. Pieve di Teco ha toccato 35,1 °C e Dolceacqua 34,6 °C. Anche Sanremo ha registrato una massima di 33,1 °C, con Imperia a 33,7 °C.

Il caldo non ha risparmiato neppure le ore notturne, rendendo ancora più difficile il recupero dopo una giornata così pesante. Tra i valori minimi spiccano infatti i 27,5 °C di Sanremo, mentre Ventimiglia ha raggiunto 27,6 °C in una delle rilevazioni disponibili. A Imperia la minima è stata di 25,8 °C, così come a Cipressa, mentre a Seborga e in un'altra rilevazione di Ventimiglia si sono registrati 25,4 °C. Il quadro cambia salendo verso l'entroterra, dove Montegrosso Pian Latte è sceso a 16,1 °C e Triora a 16,3 °C. Ma nelle località costiere e nelle zone più esposte all'afa il ristoro notturno è rimasto decisamente limitato. Il contrasto tra le minime dell'entroterra e quelle della costa fotografa una delle caratteristiche più pesanti di questa fase: il caldo accumulato durante il giorno fatica a lasciare le aree costiere.

A rendere la situazione ancora più insidiosa è l'umidità relativa, che in alcune località ha raggiunto valori molto elevati. La minima è scesa al 30% a Pornassio e Pieve di Teco, mentre il valore massimo più alto indicato nella tabella arriva al 93% ad Apricale. Seguono Pieve di Teco con il 91%, Triora con il 90%, Castel Vittorio e Pigna con l'88% e Imperia con l'86%. A Sanremo l'umidità è oscillata tra il 50% e l'82%, mentre ad Apricale il dato è passato dal 52% fino al 93%. Una combinazione di temperature elevate e umidità può rendere quindi il caldo percepito particolarmente pesante, soprattutto nelle ore serali e notturne. È una giornata che lascia poco spazio al sollievo, considerando anche le temperature minime registrate lungo la costa. Da evidenziare che, nel primo pomeriggio, si sono registrati alcuni acquazzoni, soprattutto in Valle Argentina.

E domani il caldo non mollerà la presa, anzi il quadro previsto da ARPAL conferma condizioni ancora molto impegnative. Il bollettino emesso oggi indica per giovedì 13 agosto massime fino a 36 °C a Savona e alla Spezia, 35 °C a Pieve di Teco, 33 °C a Genova e 32 °C a Imperia e Chiavari. Per la provincia di Imperia, dunque, il valore previsto resta elevato, mentre le minime sono attese in aumento, fino a 27 °C nel capoluogo. ARPAL segnala esplicitamente "elevato disagio fisiologico per caldo" e prevede minime in aumento, con massime stazionarie. Il cielo resterà sereno al mattino, con sviluppo di nubi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane e possibilità di locali rovesci o temporali.

Nel frattempo, anche il Mar Ligure continua a presentare temperature eccezionalmente elevate: alla boa di Capo Mele, a circa due miglia dalla costa e a due metri di profondità, sono stati misurati 29,9 °C. È un dato che aggiunge un ulteriore elemento a una fase meteorologica già caratterizzata da temperature elevate e persistenti. Il bollettino regionale conferma infatti che il disagio sulla costa resterà elevato anche nei prossimi giorni. Per venerdì 14 agosto sono previste massime fino a 35 °C alla Spezia, 34 °C a Savona e 32 °C a Genova, mentre per la provincia di Imperia sono indicati 31 °C a Imperia e 36 °C a Pieve di Teco. Il caldo, insomma, non concede tregua proprio alla vigilia di Ferragosto.

Temperature minime di oggi:

Comune

Temperatura minima

Montegrosso Pian Latte

16,1°

Triora

16,3°

Pigna

16,9°

Apricale

17,6°

Ceriana

18,8°

Pieve di Teco

19,5°

Triora

20,0°

Castel Vittorio

20,3°

Rocchetta Nervina

20,6°

Borgomaro

21,6°

Montalto Carpasio

22,2°

Pornassio

22,7°

Pigna

22,9°

Dolcedo

23,1°

Dolceacqua

23,3°

Airole

24,0°

Pontedassio

24,4°

Diano Castello

24,4°

Ranzo

24,7°

Ventimiglia

25,4°

Seborga

25,4°

Cipressa

25,8°

Imperia

25,8°

Ventimiglia

26,3°

Sanremo

27,5°

Ventimiglia

27,6°

Temperature massime di oggi

Comune

Temperatura massima

Montegrosso Pian Latte

23,5°

Triora

25,3°

Pigna

26,3°

Montalto Carpasio

26,6°

Apricale

26,9°

Ceriana

29,2°

Castel Vittorio

31,2°

Ventimiglia

31,2°

Seborga

31,7°

Pigna

32,5°

Triora

32,9°

Sanremo

33,1°

Ventimiglia

33,3°

Ventimiglia

33,3°

Cipressa

33,5°

Imperia

33,7°

Pontedassio

34,2°

Dolceacqua

34,6°

Pieve di Teco

35,1°

Ranzo

35,2°

Pornassio

35,6°

Diano Castello

35,7°

Airole

35,8°

Rocchetta Nervina

35,9°

Borgomaro

36,4°

Dolcedo

36,4°

La svolta, secondo la tendenza di ARPAL, potrebbe arrivare soltanto successivamente. Sabato 15 agosto è atteso ancora tempo soleggiato, con locale instabilità pomeridiana sui rilievi e temperature stazionarie o in lieve calo. Da domenica 16, invece, aumenta la possibilità di un cedimento dell'anticiclone, accompagnato da maggiore instabilità e da un progressivo calo delle temperature. Per chi sta vivendo queste giornate di caldo intenso, però, il sollievo non è immediato: le prossime 48 ore restano quelle da affrontare con maggiore attenzione. Nel Ponente, dopo i 36,4 °C di Dolcedo e le notti tropicali della costa, l'estate mostra ancora una volta il suo volto più rovente.

Il tasso di umidità minimo e massimo di oggi

Comune

Umidità minima

Umidità massima

Pornassio

30%

68%

Pieve di Teco

30%

91%

Ranzo

31%

63%

Dolcedo

33%

80%

Diano Castello

38%

83%

Imperia

41%

86%

Cipressa

41%

78%

Ventimiglia

43%

62%

Castel Vittorio

44%

88%

Seborga

44%

68%

Dolceacqua

45%

76%

Ventimiglia

47%

79%

Montegrosso Pian Latte

50%

79%

Sanremo

50%

82%

Apricale

52%

93%

Pigna

52%

88%

Montalto Carpasio

52%

69%

Triora

52%

90%

In sintesi: l'umidità minima più bassa è stata registrata a Pornassio e Pieve di Teco, con il 30%, mentre la più alta è del 52%, rilevata ad Apricale, Pigna, Montalto Carpasio e Triora. La massima più elevata è invece quella di Apricale, con il 93%.

Carlo Alessi

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