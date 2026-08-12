Caldo record nel Ponente: Dolcedo tocca 36,4 gradi, afa e notti bollenti, domani temperature ancora più alte e pesanti

È Dolcedo il simbolo della giornata di caldo intenso nel Ponente ligure, con la colonnina di mercurio salita fino a 36,4 °C. Un valore che racconta una giornata dal sapore decisamente estremo, in un territorio dove il caldo continua a farsi sentire senza tregua. Subito alle spalle si trovano Borgomaro, sempre a 36,4 °C, Rocchetta Nervina a 35,9 °C, Airole a 35,8 °C e Diano Castello a 35,7 °C. A Pornassio sono stati raggiunti 35,6 °C, mentre Ranzo si è fermato a 35,2 °C. Pieve di Teco ha toccato 35,1 °C e Dolceacqua 34,6 °C. Anche Sanremo ha registrato una massima di 33,1 °C, con Imperia a 33,7 °C.
Il caldo non ha risparmiato neppure le ore notturne, rendendo ancora più difficile il recupero dopo una giornata così pesante. Tra i valori minimi spiccano infatti i 27,5 °C di Sanremo, mentre Ventimiglia ha raggiunto 27,6 °C in una delle rilevazioni disponibili. A Imperia la minima è stata di 25,8 °C, così come a Cipressa, mentre a Seborga e in un'altra rilevazione di Ventimiglia si sono registrati 25,4 °C. Il quadro cambia salendo verso l'entroterra, dove Montegrosso Pian Latte è sceso a 16,1 °C e Triora a 16,3 °C. Ma nelle località costiere e nelle zone più esposte all'afa il ristoro notturno è rimasto decisamente limitato. Il contrasto tra le minime dell'entroterra e quelle della costa fotografa una delle caratteristiche più pesanti di questa fase: il caldo accumulato durante il giorno fatica a lasciare le aree costiere.
A rendere la situazione ancora più insidiosa è l'umidità relativa, che in alcune località ha raggiunto valori molto elevati. La minima è scesa al 30% a Pornassio e Pieve di Teco, mentre il valore massimo più alto indicato nella tabella arriva al 93% ad Apricale. Seguono Pieve di Teco con il 91%, Triora con il 90%, Castel Vittorio e Pigna con l'88% e Imperia con l'86%. A Sanremo l'umidità è oscillata tra il 50% e l'82%, mentre ad Apricale il dato è passato dal 52% fino al 93%. Una combinazione di temperature elevate e umidità può rendere quindi il caldo percepito particolarmente pesante, soprattutto nelle ore serali e notturne. È una giornata che lascia poco spazio al sollievo, considerando anche le temperature minime registrate lungo la costa. Da evidenziare che, nel primo pomeriggio, si sono registrati alcuni acquazzoni, soprattutto in Valle Argentina.
E domani il caldo non mollerà la presa, anzi il quadro previsto da ARPAL conferma condizioni ancora molto impegnative. Il bollettino emesso oggi indica per giovedì 13 agosto massime fino a 36 °C a Savona e alla Spezia, 35 °C a Pieve di Teco, 33 °C a Genova e 32 °C a Imperia e Chiavari. Per la provincia di Imperia, dunque, il valore previsto resta elevato, mentre le minime sono attese in aumento, fino a 27 °C nel capoluogo. ARPAL segnala esplicitamente "elevato disagio fisiologico per caldo" e prevede minime in aumento, con massime stazionarie. Il cielo resterà sereno al mattino, con sviluppo di nubi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane e possibilità di locali rovesci o temporali.
Nel frattempo, anche il Mar Ligure continua a presentare temperature eccezionalmente elevate: alla boa di Capo Mele, a circa due miglia dalla costa e a due metri di profondità, sono stati misurati 29,9 °C. È un dato che aggiunge un ulteriore elemento a una fase meteorologica già caratterizzata da temperature elevate e persistenti. Il bollettino regionale conferma infatti che il disagio sulla costa resterà elevato anche nei prossimi giorni. Per venerdì 14 agosto sono previste massime fino a 35 °C alla Spezia, 34 °C a Savona e 32 °C a Genova, mentre per la provincia di Imperia sono indicati 31 °C a Imperia e 36 °C a Pieve di Teco. Il caldo, insomma, non concede tregua proprio alla vigilia di Ferragosto.
Temperature minime di oggi:
Comune
Temperatura minima
Montegrosso Pian Latte
16,1°
Triora
16,3°
Pigna
16,9°
Apricale
17,6°
Ceriana
18,8°
Pieve di Teco
19,5°
Triora
20,0°
Castel Vittorio
20,3°
Rocchetta Nervina
20,6°
Borgomaro
21,6°
Montalto Carpasio
22,2°
Pornassio
22,7°
Pigna
22,9°
Dolcedo
23,1°
Dolceacqua
23,3°
Airole
24,0°
Pontedassio
24,4°
Diano Castello
24,4°
Ranzo
24,7°
Ventimiglia
25,4°
Seborga
25,4°
Cipressa
25,8°
Imperia
25,8°
Ventimiglia
26,3°
Sanremo
27,5°
Ventimiglia
27,6°
Temperature massime di oggi
Comune
Temperatura massima
Montegrosso Pian Latte
23,5°
Triora
25,3°
Pigna
26,3°
Montalto Carpasio
26,6°
Apricale
26,9°
Ceriana
29,2°
Castel Vittorio
31,2°
Ventimiglia
31,2°
Seborga
31,7°
Pigna
32,5°
Triora
32,9°
Sanremo
33,1°
Ventimiglia
33,3°
Ventimiglia
33,3°
Cipressa
33,5°
Imperia
33,7°
Pontedassio
34,2°
Dolceacqua
34,6°
Pieve di Teco
35,1°
Ranzo
35,2°
Pornassio
35,6°
Diano Castello
35,7°
Airole
35,8°
Rocchetta Nervina
35,9°
Borgomaro
36,4°
Dolcedo
36,4°
La svolta, secondo la tendenza di ARPAL, potrebbe arrivare soltanto successivamente. Sabato 15 agosto è atteso ancora tempo soleggiato, con locale instabilità pomeridiana sui rilievi e temperature stazionarie o in lieve calo. Da domenica 16, invece, aumenta la possibilità di un cedimento dell'anticiclone, accompagnato da maggiore instabilità e da un progressivo calo delle temperature. Per chi sta vivendo queste giornate di caldo intenso, però, il sollievo non è immediato: le prossime 48 ore restano quelle da affrontare con maggiore attenzione. Nel Ponente, dopo i 36,4 °C di Dolcedo e le notti tropicali della costa, l'estate mostra ancora una volta il suo volto più rovente.
Il tasso di umidità minimo e massimo di oggi
Comune
Umidità minima
Umidità massima
Pornassio
30%
68%
Pieve di Teco
30%
91%
Ranzo
31%
63%
Dolcedo
33%
80%
Diano Castello
38%
83%
Imperia
41%
86%
Cipressa
41%
78%
Ventimiglia
43%
62%
Castel Vittorio
44%
88%
Seborga
44%
68%
Dolceacqua
45%
76%
Ventimiglia
47%
79%
Montegrosso Pian Latte
50%
79%
Sanremo
50%
82%
Apricale
52%
93%
Pigna
52%
88%
Montalto Carpasio
52%
69%
Triora
52%
90%
In sintesi: l'umidità minima più bassa è stata registrata a Pornassio e Pieve di Teco, con il 30%, mentre la più alta è del 52%, rilevata ad Apricale, Pigna, Montalto Carpasio e Triora. La massima più elevata è invece quella di Apricale, con il 93%.