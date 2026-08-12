Caldo record nel Ponente: Dolcedo tocca 36,4 gradi, afa e notti bollenti, domani temperature ancora più alte e pesanti

È Dolcedo il simbolo della giornata di caldo intenso nel Ponente ligure, con la colonnina di mercurio salita fino a 36,4 °C. Un valore che racconta una giornata dal sapore decisamente estremo, in un territorio dove il caldo continua a farsi sentire senza tregua. Subito alle spalle si trovano Borgomaro, sempre a 36,4 °C, Rocchetta Nervina a 35,9 °C, Airole a 35,8 °C e Diano Castello a 35,7 °C. A Pornassio sono stati raggiunti 35,6 °C, mentre Ranzo si è fermato a 35,2 °C. Pieve di Teco ha toccato 35,1 °C e Dolceacqua 34,6 °C. Anche Sanremo ha registrato una massima di 33,1 °C, con Imperia a 33,7 °C.

Il caldo non ha risparmiato neppure le ore notturne, rendendo ancora più difficile il recupero dopo una giornata così pesante. Tra i valori minimi spiccano infatti i 27,5 °C di Sanremo, mentre Ventimiglia ha raggiunto 27,6 °C in una delle rilevazioni disponibili. A Imperia la minima è stata di 25,8 °C, così come a Cipressa, mentre a Seborga e in un'altra rilevazione di Ventimiglia si sono registrati 25,4 °C. Il quadro cambia salendo verso l'entroterra, dove Montegrosso Pian Latte è sceso a 16,1 °C e Triora a 16,3 °C. Ma nelle località costiere e nelle zone più esposte all'afa il ristoro notturno è rimasto decisamente limitato. Il contrasto tra le minime dell'entroterra e quelle della costa fotografa una delle caratteristiche più pesanti di questa fase: il caldo accumulato durante il giorno fatica a lasciare le aree costiere.

A rendere la situazione ancora più insidiosa è l'umidità relativa, che in alcune località ha raggiunto valori molto elevati. La minima è scesa al 30% a Pornassio e Pieve di Teco, mentre il valore massimo più alto indicato nella tabella arriva al 93% ad Apricale. Seguono Pieve di Teco con il 91%, Triora con il 90%, Castel Vittorio e Pigna con l'88% e Imperia con l'86%. A Sanremo l'umidità è oscillata tra il 50% e l'82%, mentre ad Apricale il dato è passato dal 52% fino al 93%. Una combinazione di temperature elevate e umidità può rendere quindi il caldo percepito particolarmente pesante, soprattutto nelle ore serali e notturne. È una giornata che lascia poco spazio al sollievo, considerando anche le temperature minime registrate lungo la costa. Da evidenziare che, nel primo pomeriggio, si sono registrati alcuni acquazzoni, soprattutto in Valle Argentina.

E domani il caldo non mollerà la presa, anzi il quadro previsto da ARPAL conferma condizioni ancora molto impegnative. Il bollettino emesso oggi indica per giovedì 13 agosto massime fino a 36 °C a Savona e alla Spezia, 35 °C a Pieve di Teco, 33 °C a Genova e 32 °C a Imperia e Chiavari. Per la provincia di Imperia, dunque, il valore previsto resta elevato, mentre le minime sono attese in aumento, fino a 27 °C nel capoluogo. ARPAL segnala esplicitamente "elevato disagio fisiologico per caldo" e prevede minime in aumento, con massime stazionarie. Il cielo resterà sereno al mattino, con sviluppo di nubi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane e possibilità di locali rovesci o temporali.

Nel frattempo, anche il Mar Ligure continua a presentare temperature eccezionalmente elevate: alla boa di Capo Mele, a circa due miglia dalla costa e a due metri di profondità, sono stati misurati 29,9 °C. È un dato che aggiunge un ulteriore elemento a una fase meteorologica già caratterizzata da temperature elevate e persistenti. Il bollettino regionale conferma infatti che il disagio sulla costa resterà elevato anche nei prossimi giorni. Per venerdì 14 agosto sono previste massime fino a 35 °C alla Spezia, 34 °C a Savona e 32 °C a Genova, mentre per la provincia di Imperia sono indicati 31 °C a Imperia e 36 °C a Pieve di Teco. Il caldo, insomma, non concede tregua proprio alla vigilia di Ferragosto.

Temperature minime di oggi:

Comune Temperatura minima Montegrosso Pian Latte 16,1° Triora 16,3° Pigna 16,9° Apricale 17,6° Ceriana 18,8° Pieve di Teco 19,5° Triora 20,0° Castel Vittorio 20,3° Rocchetta Nervina 20,6° Borgomaro 21,6° Montalto Carpasio 22,2° Pornassio 22,7° Pigna 22,9° Dolcedo 23,1° Dolceacqua 23,3° Airole 24,0° Pontedassio 24,4° Diano Castello 24,4° Ranzo 24,7° Ventimiglia 25,4° Seborga 25,4° Cipressa 25,8° Imperia 25,8° Ventimiglia 26,3° Sanremo 27,5° Ventimiglia 27,6°

Temperature massime di oggi

Comune Temperatura massima Montegrosso Pian Latte 23,5° Triora 25,3° Pigna 26,3° Montalto Carpasio 26,6° Apricale 26,9° Ceriana 29,2° Castel Vittorio 31,2° Ventimiglia 31,2° Seborga 31,7° Pigna 32,5° Triora 32,9° Sanremo 33,1° Ventimiglia 33,3° Ventimiglia 33,3° Cipressa 33,5° Imperia 33,7° Pontedassio 34,2° Dolceacqua 34,6° Pieve di Teco 35,1° Ranzo 35,2° Pornassio 35,6° Diano Castello 35,7° Airole 35,8° Rocchetta Nervina 35,9° Borgomaro 36,4° Dolcedo 36,4°

La svolta, secondo la tendenza di ARPAL, potrebbe arrivare soltanto successivamente. Sabato 15 agosto è atteso ancora tempo soleggiato, con locale instabilità pomeridiana sui rilievi e temperature stazionarie o in lieve calo. Da domenica 16, invece, aumenta la possibilità di un cedimento dell'anticiclone, accompagnato da maggiore instabilità e da un progressivo calo delle temperature. Per chi sta vivendo queste giornate di caldo intenso, però, il sollievo non è immediato: le prossime 48 ore restano quelle da affrontare con maggiore attenzione. Nel Ponente, dopo i 36,4 °C di Dolcedo e le notti tropicali della costa, l'estate mostra ancora una volta il suo volto più rovente.

Il tasso di umidità minimo e massimo di oggi

Comune Umidità minima Umidità massima Pornassio 30% 68% Pieve di Teco 30% 91% Ranzo 31% 63% Dolcedo 33% 80% Diano Castello 38% 83% Imperia 41% 86% Cipressa 41% 78% Ventimiglia 43% 62% Castel Vittorio 44% 88% Seborga 44% 68% Dolceacqua 45% 76% Ventimiglia 47% 79% Montegrosso Pian Latte 50% 79% Sanremo 50% 82% Apricale 52% 93% Pigna 52% 88% Montalto Carpasio 52% 69% Triora 52% 90%

In sintesi: l'umidità minima più bassa è stata registrata a Pornassio e Pieve di Teco, con il 30%, mentre la più alta è del 52%, rilevata ad Apricale, Pigna, Montalto Carpasio e Triora. La massima più elevata è invece quella di Apricale, con il 93%.