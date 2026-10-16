Ponente ligure in lutto per la morte del 67enne Dario Damele

Ponente ligure in lutto per la morte di Dario Damele, scomparso all’età di 67 anni.

Lascia la moglie Silvia, il figlio Luca, i parenti e gli amici. La triste notizia ha sconvolto la comunità che si stringe attorno alla famiglia di Dario. Tanti i messaggi di cordoglio, anche sui social, alla famiglia come quello dell'associazione Pescatori Amici del Mare di Vallecrosia al Mare: "Era un nostro caro socio e amico. Era una persona conosciuta sia a Camporosso che a Vallecrosia al Mare. Siamo addolorati per la sua morte perché era una persona buona e sempre disponibile con tutti".

Il funerale sarà lunedì 19 ottobre alle 15 nella chiesa di San Pietro nel cimitero di Camporosso. La salma si trova al momento presso la camera mortuaria dell’ospedale Saint Charles a Bordighera.