Sanremo, Andrea Crugnola vince il 72° Rallye ma il titolo tricolore è di Basso: due eroi per un finale da brividi (Foto e video)

Il Rallye Sanremo 2025 si chiude nel segno dei suoi due protagonisti assoluti: Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto conquistano la vittoria di tappa, la prima in carriera nella città dei Fiori, ma il titolo tricolore vola nelle mani esperte di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, che con la loro Škoda Fabia RS diventano campioni d’Italia per la quinta volta. È stato un finale di stagione da thriller, giocato sul filo dei secondi, tra due piloti che negli ultimi anni hanno monopolizzato la scena nazionale. A Sanremo, Basso ha scelto la via della lucidità: gestione attenta, passo costante e il calcolo perfetto per conservare il margine in classifica generale. La Power Stage gli ha consegnato punti preziosi, poi la strategia: lasciare strada a Crugnola ma tenere saldamente in pugno il campionato.

Crugnola, invece, ha corso come solo lui sa fare: aggressivo, spettacolare, deciso. Con la Citroën C3 Rally2 ha spinto al massimo su ogni prova, cercando fino all’ultimo chilometro l’impresa che avrebbe potuto riaprire tutto. Non ce l’ha fatta, ma la vittoria al 72° Rallye di Sanremo resta un traguardo di enorme prestigio, a coronamento di un weekend perfetto, iniziato con il trionfo nella prova spettacolo di Portosole, davanti a oltre duemila persone. Sul podio anche Fabio Andolfi e Marco Menchini, terzi con la Škoda Fabia RS dopo una gara in rimonta, sempre vicini ai due battistrada ma mai in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria. Quarta posizione per Simone Campedelli e Tania Canton, autori di un debutto convincente sulla Toyota GR Yaris, mentre la top five si completa con Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, davanti a Antonio Rusce e Giacomo Scattolon. Fuori dai giochi, invece, Marco Signor e Daniele Michi, costretti al ritiro allo start della PS9 dopo un fine settimana promettente.

Così cala il sipario su un campionato teso, combattuto, appassionante, che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati fino all’ultimo metro delle strade liguri. Basso e Granai si confermano come una delle coppie più solide e vincenti della storia recente del rally italiano, mentre Crugnola torna a casa con la soddisfazione di aver scritto una nuova pagina nella storia sanremese.

Prima che il semaforo verde sancisse ieri pomeriggio lo start del 72° Rallye Sanremo, nella tenda dei team di Giandomenico Basso e in quella di Andrea Crugnola si elaboravano, per l’ennesima volta, i conti e le proiezioni matematiche per esaminare le infinite possibili opzioni di classifica del titolo tricolore del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco. Alla fine, però, a contare sono state le dodici prove speciali della gara del Ponente Ligure che, sul palco, ha premiato la prima vittoria assoluta (in questo rally) di Andrea Crugnola, affiancato da Pietro Elia Ometto e incoronato Giandomenico Basso, secondo in classifica, con il suo quinto titolo tricolore.

Chi, probabilmente, ha vissuto il fine settimana più difficile è stato proprio lui, Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai, su Škoda Fabia RS, al quaderno delle note che doveva arrivare necessariamente almeno secondo alle spalle del diretto avversario nella Power Stage di sabato pomeriggio e sul palco finale di Pian di Nave nel pomeriggio di oggi. Basso ha subito dimostrato di non accettare molto lo status di difensore timido andando a vincere la Power Stage di ieri, ovvero la Carpasio-Ville San Pietro (dopo che un funambolico Crugnola si era imposto nella prova spettacolo di Porto Sole, trasmessa in diretta televisiva). Dopo aver preso il comando della classifica, lo lascia al varesino due prove dopo, chiudendo la prima giornata con un ritardo di 6”1 da Crugnola ma, soprattutto, vantando un margine di 16”2 su Fabio Andolfi-Marco Menchini, Škoda Fabia RS, divenuto in quel momento il suo serio avversario. Dopo le prima prove del mattino, Basso dichiarava: “È difficile guidare in queste condizioni perché devi tenere un ritmo elevato per non perdere la concentrazione e nello stesso tempo non puoi correre il rischio di incappare in un errore. Devo stare attento a Crugnola che mi precede ma, soprattutto, guardare a chi mi insegue, come ad esempio Fabio Andolfi che, non avendo nulla da perdere, può fare una gara tutta d’attacco per ottenere il miglior risultato possibile”.

La vittoria di Andrea Crugnola-Pietro Ometto ha il sapore dolce amaro (per tre volte secondo a Sanremo): “Noi facciamo il nostro guidando la classifica” commentava a metà giornata il varesino che ha vinto tre prove speciali, segnando costantemente tempi da podio assoluto, salvo un solo quarto tempo in tutto l’arco della gara, “ma non abbiamo altre possibilità. A Carpasio è stato più bravo Giandomenico” concludeva laconicamente Crugnola. La terza piazza va a un determinato Fabio Andolfi con Marco Menchini al quaderno delle note, alla prima gara stagionale con la Škoda Fabia. “Abbiamo impiegato la prima tappa a ritrovare gli automatismi con la Fabia, poi abbiamo migliorato” risultando così il mattatore della seconda giornata con la vittoria di cinque delle otto prove in programma, chiudendo alla fine a 16”5 da Crugnola e a soli 5”7 da Basso.

Fuori dal podio Simone Campedelli-Tania Canton, saliti per la prima volta sulla Toyota GR Yaris che hanno portato in un’ottima quarta posizione dopo una prima tappa, spesa anche da loro per prendere feeling con una vettura conosciuta sono nei test e ottenere un doppio successo nei due passaggi sulla speciale San Romolo-Perinaldo. Il cesenate ha preceduto Ivan Ferrarotti-Fabio Grimaldi, Škoda Fabia RS, che hanno ereditato la posizione dopo il ritiro di Marco Signor-Daniele Michi, Toyota GR Yaris, rimasti bloccati per un problema tecnico in Parco Assistenza di metà seconda tappa; quindi a chiudere la magnifica sestina Antonio Rusce-Gabriele Zanni, Skoda Fabia RS.

Degli 85 equipaggi scattati ieri in prova speciale, 66 hanno felicemente scavalcato la pedana finale di Pian di Nave.

(Foto Erika Bonazinga - Carlo Alessi)