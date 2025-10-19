 / Cronaca

Cronaca | 19 ottobre 2025, 18:45

"Un gesto piccolo per una persona dal cuore grande", Vallecrosia ricorda la sedicenne Lara Lorenzini con una fiaccolata (Foto e video)

Una folla di persone cammina in silenzio dalla chiesa di Maria Ausiliatrice fino alla casa in cui viveva Lalla

Vallecrosia ricorda Lara Lorenzini, la 16enne morta a causa delle ferite riportate in seguito all’incidente stradale verificatosi domenica scorsa sulla strada provinciale a Isolabona, con una fiaccolata.

Parenti, amici, compagni di scuola, l'Amministrazione comunale, i consiglieri regionali Armando Biasi e Walter Sorriento, e la comunità si sono riuniti in serata presso la chiesa di Maria Ausiliatrice, vicino all'oratorio Don Bosco, luogo che Lara era solita frequentare, e con in mano una candela accesa hanno camminato in silenzio, in lacrime, passando per via Don Bosco, fino alla casa in cui viveva Lalla, scortati dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, dalla Protezione civile e dalla polizia locale. 

L'iniziativa, nata da un'idea della madrina della giovane studentessa del Montale, Maria Cristina Mazzulla, ha attirato una folla di persone che ha ricordato l'amata sedicenne, il cui funerale sarà martedì prossimo alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice.

Elisa Colli

