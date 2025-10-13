Incidente a Isolabona, val Nervia in lutto per la morte della sedicenne Lara Lorenzini

La tragica e improvvisa scomparsa della sedicenne Lara Lorenzini, deceduta in seguito all'incidente stradale verificatosi ieri sera, intorno alle 18, sulla strada provinciale 64 a Isolabona, ha gettato nello sconforto non solo Vallecrosia ma anche l'intera val Nervia.

In molti transitando lungo la via rallentano, si fermano un momento ad osservare tristemente il punto in cui si è verificato l'incidente, increduli e scioccati per l'accaduto. La comunità dell'intera vallata si stringe, infatti, intorno alla famiglia della sedicenne e porge sentite condoglianze anche con messaggi sui social.

Patrizia Stefani, capogruppo di minoranza del comune di Pigna, appresa la triste notizia dichiara: "Come capogruppo di minoranza del comune di Pigna, paese d’origine della famiglia Lorenzini, desidero esprimere, a nome di tutto il gruppo, il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia Lorenzini per la tragica e prematura scomparsa della loro amata figlia. Una giovane vita spezzata a soli 16 anni, in una domenica di festa, rappresenta un dolore immenso che colpisce non solo i familiari ma l’intera comunità di Pigna. In questo momento di grande sofferenza, ci uniamo al loro lutto con affetto e partecipazione sincera".