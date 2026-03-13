Maltempo in Liguria, Arpal emette per domani allerta gialla per piogge e temporali: vento forte e mare in aumento

Dopo la pausa senza precipitazioni di oggi, venerdì 13 marzo, la Liguria si prepara a un nuovo peggioramento del tempo. Arpal ha emesso un’allerta gialla per rischio idrologico e temporali per la giornata di domani. L’allerta sarà così modulata: sui bacini ABD dalle 10 alle 24, mentre su CE e sui bacini grandi e medi della zona AD dalle 14 alle 24. Il deterioramento delle condizioni meteo sarà preceduto già dalla serata di oggi da un aumento della nuvolosità. A determinare la fase di maltempo sarà una perturbazione in arrivo dalla Francia, accompagnata da venti meridionali in progressiva intensificazione.

Secondo le previsioni, fin dal mattino di sabato sono attese precipitazioni diffuse e di moderata intensità sul settore ABD, in estensione nel corso della giornata anche alla zona CE. I fenomeni potranno risultare localmente più intensi per l’interazione con l’orografia, con cumulati a fine giornata elevati su AD e significativi su CE. Non si esclude inoltre la formazione di temporali anche di forte intensità, soprattutto dalle ore centrali della giornata e in serata sul settore centrale della regione, con fenomeni in progressivo spostamento verso il Levante. Attenzione anche al vento: la ventilazione sarà forte dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h su BCDE e raffiche tra 40 e 50 km/h sulla zona A, con valori più elevati sui crinali.

Dal pomeriggio è previsto anche un deciso aumento del moto ondoso, con mare molto mosso e in ulteriore crescita dalla sera. Dalla Protezione civile regionale fanno sapere che «nella giornata di domani, con le nuove uscite modellistiche, ci sarà una rivalutazione dell’allertamento», invitando la popolazione a seguire gli aggiornamenti delle prossime ore. Sotto le previsioni nel dettaglio.

DOMANI: sensibile peggioramento a partire da Ponente, con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su tutte le aree di allertamento. Cumulate elevate su ABDE e significative su C a fine giornata, con piogge di intensità forte su BD e moderata su ACE. Venti meridionali in sensibile rinforzo, fino a burrasca (60-70 km/h) su BCDE e forti (50-60 km/h) su A, rafficati sui capi costieri esposti e sui crinali appenninici. Moto ondoso in aumento con mare localmente agitato su AB e mareggiate su C per onda lunga (6-7 s) da Sud/Sud-Est.

DOMENICA: durante la notte ancora maltempo, con bassa probabilità di temporali forti su BCDE. Possibili danni puntuali legati a piogge intense. Cumulate significative su ABDE. Quota neve in calo sui versanti padani di Ponente, con deboli nevicate su zone non sensibili oltre i 600-800 m, deboli nevicate su zone non sensibili di A oltre i 1000-1200 m. Venti in rinforzo a forti (50-60 km/h) dai quadranti settentrionali su AB, forti meridionali su C. Mare localmente agitato tra notte e mattino per onda lunga da Sud/Sud-Est.