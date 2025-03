Colpo in tabaccheria a Sanremo: la Polizia arresta i due malviventi a La Turbie con la collaborazione dei francesi (Foto e Video)

Avevano rubato diverse stecche di sigarette da una tabaccheria di corso Mazzini a Sanremo, ma sono stati arrestati dalla Polizia di Frontiera di Ventimiglia. I fatti sono avvenuti domenica scorsa, quando due malviventi hanno rubato le ‘bionde’ per poi fuggire a bordo di una Peugeot 208 rossa, la cui targa è stata rilevata dalla titolare dell’esercizio. La donna ha chiamato la Polizia di Sanremo che ha chiesto la collaborazione dei colleghi frontalieri. Il tipo e colore di auto ha immediatamente insospettito gli agenti, visto che malviventi simili con un’auto uguale, avevano commesso colpi analoghi nell’ultimo mese, nelle aree di servizio autostradali della zona.

Gli agenti hanno avvistato l’auto mentre stava superando la barriera della A10 a Ventimiglia ed hanno attivato la cosiddetta ‘squadra mista’, che unisce le polizie italiana e francese. Non facile l’inseguimento, che si è svolto in una zona occupata da un cantiere a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata.

Gli agenti hanno tentato di fermare i malviventi che, con pericolose manovre a zig-zag, hanno percorso lunghi tratti contromano, mettendo a repentaglio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada. L’auto è stata poi fermata nei pressi dell’area di servizio di La Turbie, con l’ausilio della Polizia francese ad oltre 10 chilometri dal confine di Stato.

Sulla Peugeot c’erano due francesi di origine magrebina, un 31 enne ed un 26enne entrambi pluripregiudicati in Francia per reati di oltraggio, violenza, violenza sessuale, furto, guida con patente sospesa per alcool e uso illecito di sostanze stupefacenti. Nell’auto le stecche di sigarette anche della droga. I due avevano rubato, nel mese di febbraio, gli Autogrill di Bordighera Nord e Bordighera Sud, impossessandosi di 20 e 14 stecche di sigarette. I due sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana.

“Questo arresto – ha detto Martino Santacroce, Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia - dimostra ancora una volta come il coordinamento tra le forze dell’ordine presenti sul territorio consenta di contrastare i fenomeni criminali che minano l’ordine e la sicurezza pubblica, anche quelli a carattere transnazionale laddove la cooperazione bilaterale rafforzata ha rappresenta l’elemento determinante per porre termine a questi reati predatori posti in essere in maniera consuetudinaria da delinquenti d’oltralpe”.