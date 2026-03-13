Milano–Sanremo, sabato 21 marzo la 117esima edizione della Classicissima

Torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico internazionale: sabato 21 marzo si correrà la 117ª edizione della Milano–Sanremo, la storica “Classicissima di primavera” che anche quest’anno si concluderà nella Sanremo.

La partenza della gara maschile è prevista da Pavia alle ore 10.10, con l’arrivo nella Città dei Fiori stimato tra le 16.37 e le 17.14. La competizione sarà preceduta dalla prova femminile, che transiterà nella provincia di Imperia a partire dalle 13.02 circa e giungerà al traguardo tra le 14.18 e le 14.41.

In vista dell’evento, nella mattinata del 12 marzo si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Imperia, presieduto dal prefetto Antonio Giaccari, per analizzare tutti i profili di sicurezza legati al passaggio della corsa sul territorio provinciale.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, il vicario del questore Maria Teresa Canessa, i comandanti provinciali dei Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dell’ASL 1 Imperiese, di ANAS e della società organizzatrice RCS Sport.

Presenti anche i responsabili delle polizie locali dei comuni attraversati dalla corsa nella provincia di Imperia: Imperia, Cervo, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia e Sanremo.

Durante la riunione sono stati approfonditi tutti gli aspetti organizzativi e le misure di safety e security necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Come negli anni precedenti, lungo il percorso sarà disposta la temporanea sospensione della circolazione stradale, con provvedimento che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura.

Le forze di polizia e le polizie locali saranno impegnate con il massimo dispiegamento di uomini e mezzi per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico, con il supporto dei volontari della protezione civile e la collaborazione della società organizzatrice, così da assicurare la piena percorribilità del tracciato lungo tutto il territorio provinciale.