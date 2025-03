Sanremo si veste di fiori: tra primi allestimenti in centro e tribune pronte, il Corso Fiorito prende forma (Foto)

Sanremo entra ufficialmente nell'atmosfera magica del Corso Fiorito. A pochi giorni dalla storica sfilata dei carri, il cuore pulsante della città inizia a trasformarsi in un tripudio di colori e profumi, grazie agli allestimenti floreali che stanno prendendo vita nelle principali vie e piazze. Gli operatori del settore stanno già adornando la città, regalando ai passanti le prime anticipazioni di quello che sarà il grande spettacolo di questo fine settimana.

In via Matteotti, fiori e piante sono stati disposti con cura ai piedi e sopra i lampioni, aggiungendo un tocco di vivacità e bellezza al corso principale. Piazza Borea d'Olmo, nel frattempo, ha cambiato volto, trasformandosi in un giardino a cielo aperto, impreziosito da piante di agrumi, un omaggio alla storica tradizione florovivaistica che ha reso celebre Sanremo nel mondo.

Ma i segni più tangibili dell'avvicinarsi a Sanremoinfiore 2025 si manifestano in piazzale Carlo Dapporto, dove sono già state erette le tribune che accoglieranno il pubblico festante della sfilata. L'allestimento dell'area è un chiaro segnale: la città è pronta a celebrare il suo legame indissolubile con la tradizione, e il conto alla rovescia per il Corso Fiorito è ufficialmente iniziato.

Nelle prossime ore, Sanremo continuerà a fiorire, riempiendosi di colori e decorazioni, fino a raggiungere l'apice nel fine settimana, quando le strade si trasformeranno in un vero e proprio quadro vivente di colori e profumi. Gli ultimi dettagli saranno sistemati con meticolosa attenzione, in vista della sfilata che, ancora una volta, celebrerà l'identità di Sanremo come capitale indiscussa della floricoltura italiana.