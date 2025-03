Ventimiglia, lavori di riqualificazione al Borgo: al via la demolizione dell'ex Aci (Foto e video)

Ruspa in azione al Borgo di Ventimiglia. E' iniziata ufficialmente questa mattina la demolizione dell'ex Aci in piazza Costituente che, dopo la riqualificazione, diventerà un polo commerciale dedicato al food & beverage con prodotti legati al territorio.

All'inizio dell'abbattimento della struttura erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore Adriano Catalano, il presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari, il consigliere comunale Enzo Di Marco, i tecnici del Comune, della ditta incaricata alla demolizione e Marina Development Corporation. "Una demolizione attesa dai residenti del Borgo e da tutta la cittadinanza di Ventimiglia" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Abbiamo concesso ai privati di fare questo tipo di intervento. Nascerà un polo turistico in materia enogastronomica. Un'idea commerciale volta al turismo per dare un'immagine migliore alla città".

L'Amministrazione comunale ha, infatti, rilasciato a Marina Development Corporation il permesso per costruire al Borgo. Con un partenariato pubblico-privato l'area urbana di circa 300 metri quadri verrà totalmente riqualificata, oltre all'immobile, infatti, verranno rifatti anche i marciapiedi di via Trossarelli, le scale di collegamento con piazza Costituente e verranno realizzati nuovi posti auto. "Abbiamo messo a sistema il partenariato pubblico-privato" - dice l'assessore Adriano Catalano - "Convinto che il rilancio di Ventimiglia passi anche dal recupero delle aree dismesse in due anni scarsi abbiamo visto nascere a vita nuova, grazie all'azione amministrativa, prima l'area di via Tacito, oggi immobile ex Aci e stiamo intensificando le interlocuzioni con la proprietà dell'area di via Roma dinanzi al centro studi senza dimenticare l'intervento in frazione Trucco con la realizzazione di birrificio e campi da padel".

Conclusa la demolizione, che dovrebbe durare circa tre settimane, inizierà la ricostruzione del nuovo polo commerciale che dovrebbe concludersi in un anno. Una volta terminata la parte esterna sono previsti altri quattro mesi circa per realizzare gli interni. "Sarà un fabbricato commerciale" - sottolinea il responsabile e coordinatore dell'area operativa, l'ingegnere Federico Sara - "A livello della piazza vi saranno uno o due negozi, avrà parcheggi privati aperti al pubblico. Stiamo valutando la possibilità di fare un dehor di fronte. I lavori dovrebbero durare circa quattordici mesi".