Ventimiglia: passaggio della Fiamma Olimpica, modifica alla viabilità per sabato 10 gennaio

In vista del passaggio della Fiamma Olimpica, previsto per sabato 10 gennaio 2026, si informa che il Comandante della Polizia Locale ha emesso apposita ordinanza di viabilità per disciplinare la sosta e il transito veicolare in occasione della manifestazione sportiva.

Al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, dalle ore 08.00 di sabato 10 gennaio 2026 e fino al termine della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nelle seguenti vie e tratti:

Via Tacito (da via Don Bruno Corti a Passeggiata Trento Trieste);

Passeggiata Trento Trieste (da via Tacito a via Dante);

Passeggiata Cavallotti (da via Dante a via Giovanni XXIII);

Via Giovanni XXIII;

Via Roma (da via Giovanni XXIII a via Dante).

Nelle medesime vie e tratti, dalle ore 14.00 e fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli. Fino alle ore 15.00 sarà consentita l’uscita da garage e/o parcheggi privati ai cittadini residenti.

Durante le operazioni di pulizia e lavaggio della sede stradale, a cura della ditta incaricata, con inizio alle ore 08.00 e termine entro le ore 14.00, i tratti di strada interessati dal divieto di sosta potranno essere temporaneamente interdetti al transito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

Per tutta la durata delle limitazioni alla circolazione, la viabilità alternativa per le direttrici Francia e Bordighera sarà garantita lungo Corso Genova e tramite l’Autostrada A10.

I tedofori usciranno dal Liceo Aprosio, che si ringrazia sentitamente per la collaborazione. La partenza della Fiamma Olimpica è prevista alle ore 15.05 davanti alle Logge Padel Hub di via Tacito, mentre l’arrivo è previsto intorno alle ore 15.30 davanti al Centro Studi di via Roma.

La cittadinanza è cordialmente invitata a disporsi lungo il percorso per accogliere il convoglio e partecipare a questo evento di grande valore simbolico e sportivo.