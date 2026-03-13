"L'ascesa di Hamas" di Renato Frezza sbarca a Vallecrosia (Foto)

"L'ascesa di Hamas" di Renato Frezza verrà presentato domenica 15 marzo alle 16.30 nella biblioteca civica Andrea Doria di Vallecrosia, situata di fianco alle scuole e di fronte al supermercato Conad.

Un'occasione per parlare di ciò che spesso viene rimosso, come un’intera generazione sia stata spinta, giorno dopo giorno, verso la radicalizzazione. "Hamas non nasce nel vuoto. Nasce dove la politica fallisce, dove la giustizia non arriva, dove l’occupazione diventa sistema e l’umiliazione diventa quotidianità" - dicono gli organizzatori - "Un romanzo civile e politico, scritto con il ritmo della cronaca e la profondità della letteratura, che non assolve, non giustifica, ma obbliga a guardare".

Modererà l'incontro il vicesindaco Cristian Quesada. Nel corso dell'iniziativa sarà anche possibile acquistare la pubblicazione dell'autore. L'evento, a ingresso libero, rientra nella rassegna "Incontri con gli autori. Appuntamenti di Letteratura e Dintorni" proposti dall'associazione Il Ponte con il patrocinio del Comune.