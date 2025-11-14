PD incontra il sindaco Mager: confermato il patto amministrativo, nessuna crisi nonostante il nodo provinciali (Foto)

“L’importante è che il patto amministrativo venga rispettato, per noi non c’è nessun altro problema sul piano politico”: è questa, in estrema sintesi, la posizione del Partito Democratico che, questa mattina, ha incontrato il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, in relazione alle presunte divergenze relative alla possibile candidatura del primo cittadino alle provinciali, nella lista di Claudio Scajola e altre all’interno della maggioranza sanremese.

All’incontro erano presenti: il neo segretario provinciale, Pietro Mannoni, quello cittadino Gianni Salesi ed il consigliere del Pd a Sanremo, Marco Cassini. All’uscita facce distese e tutti hanno confermato che il sindaco ha ribadito il fatto che il patto amministrativo iniziato con le elezioni amministrative è valido e va avanti. ”Abbiamo anche ragionato – hanno detto – su tematiche e questioni di vario genere mentre, sul piano politico, il sindaco ha confermato la volontà di distinguere quello che è il patto amministrativo su Sanremo dalle considerazioni politiche che ovviamente per un partito vengono fatte su tanti temi, a partire dalle elezioni provinciali”.

E a proposito delle elezioni provinciali: “Per noi come Partito Democratico hanno una ricaduta politica: ci confrontiamo con Claudio Scajola che ha il ruolo che ha e, pur non considerando propriamente civica la sua amministrazione, adesso ha anche ripreso il suo percorso all'interno di Forza Italia. L'idea che ci ha espresso il sindaco quella che distingue i due piani. Il suo approccio, in ottica di rapporto con l'amministrazione provinciale è dedicato a questioni che riguardano Sanremo, per valorizzare l'attività amministrativa”.

Sicuramente il segretario cittadino, Gianni Salesi, nei prossimi giorni convocherà una riunione del partito, all’interno della quale verrà spiegato quanto detto nella riunione con il sindaco. Dopo le molte voci di corridoio, gli esponenti del Pd hanno seccamente smentito quanto emerso: “Non ne abbiamo parlato e non è all'ordine del giorno – rispondono -. Certo, ne parleremo in riunione, ma non usciremo dall’amministrazione se il sindaco si candiderà in provincia con Scajola. La valutazione sarà complessiva. Comunque noi abbiamo anche la possibilità di candidare qualcuno nella lista nostra, ovvero libero lui e liberi noi. Ma il patto amministrativo rimane, a prescindere da quello che deciderà Mager, di candidarsi o meno con Scajola. Sentiremo il parere degli organi dirigenti, ma siamo grado di collaborare sul piano amministrativo, dando il nostro contributo sui temi della città. Non ci sono elementi di attrito tali da poter stoppare la collaborazione amministrativa”.

L’assessore del Pd, Lucia Artusi, poco prima della riunione ha confermato al nostro giornale di non aver mai parlato di una sua possibile uscita dall’esecutivo di palazzo Bellevue e che è a disposizione del partito. Su questo i tre esponenti del Pd sono stati chiari: “Noi non abbiamo mai detto nulla in merito. Ci sono stati alcuni articoli usciti dopo la nostra assemblea di domenica scorsa che sono stati basati sul nulla. Noi abbiamo fatto una chiacchierata, un ragionamento politico ma senza mai aver messo in votazione nulla. Come partito non abbiamo mai messo in discussione questa cosa e il sindaco non ci ha posto la questione”. Il fatto che alcuni esponenti della maggioranza di cui fate parte siano passati in Forza Italia vi dà fastidio? “Il fastidio ce lo può anche dare – risponde Gianni Salesi - però il fatto che avevano già dei passati di Forza Italia è una cosa per la quale non possiamo stupirci. Noi siamo comunque un pezzo dell'amministrazione e per questo dobbiamo esserci”.

Mager ha ribadito che l’alleanza con il PD è fondata su un accordo programmatico di natura amministrativa, da scindere dal piano politico su cui ciascuno conserva legittimamente le priorie opinioni. Il sindaco, inoltre, ha ricordato che la rappresentanza dell’amministrazione comunale sanremese alle elezioni provinciali sarà comunque definita la prossima settimana, al termine di un confronto con tutte le forze di maggioranza.

“Abbiamo fatto un passaggio corretto sull’assessore Artusi e sul suo operato – ha chiosato il consigliere Marco Cassini - con il sindaco che ha rinnovato la sua stima. E’ stata anche l'occasione per fare il punto su quelli che sono gli obiettivi principali che attendono l'assessorato nel breve termine e quindi questa è un'altra cosa che secondo me è positiva”.