Referendum del 22 e 23 marzo, a Dolceacqua gazebo informativo di Fratelli d’Italia Vallecrosia (Foto)

Gazebo informativo di Fratelli d’Italia Vallecrosia a Dolceacqua in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Un'occasione di incontro e confronto con i cittadini sul Referendum Giustizia. "Ieri mattina, dalle 10.30 alle 12, eravamo presenti a Dolceacqua con un gazebo informativo in vista del prossimo referendum sulla giustizia" - fa sapere il circolo di Fratelli d’Italia Vallecrosia - "Molti cittadini si sono fermati ed è stata un’occasione per rispondere ad alcuni quesiti, riflettere e capire le ragioni del Sì".

Al gazebo erano presenti il coordinatore cittadino Maurizio Praticò, i consiglieri Sonia Lobello, Paolo Gatti, Laura Zandonella, Golia Perri, Cristian Zanellati e Patrizia Stefani, che è anche dirigente provinciale. "Insieme al gruppo cittadino è stata presente anche una delegazione di giovani di Gioventù Nazionale" - dice il circolo Fratelli d’Italia Vallecrosia che invita i cittadini di Vallecrosia sabato 14 marzo dalle 10 alle 12.30 in via Roma, vicino al supermercato Conad.