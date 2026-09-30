Sanremo: restyling del Mercato Annonario, la prima proposta incassa il parere positivo della maggioranza

Pareri positivi per la prima bozza del progetto di restyling del Mercato annonario: è questo quello che emerge dal progetto presentato quest'oggi alla maggioranza di Sanremo rivolto alla struttura cittadina, segnando un passo in avanti decisivo. "Il progetto è piaciuto - ha affermato l'assessore ai mercati Silvana Ormea al termine della riunione - sarà ora necessario definire alcuni aspetti tecnici per poter proseguire".

Il tema dell'annonario è stato per lungo tempo oggetto di dibattito in città, con più incontri organizzati tra l'amministrazione e i gestori per discutere della riqualificazione dello stesso, con diverse tappe che si sono susseguite a partire dall'approvazione in consiglio comunale a febbraio del regolamento dei mercati, punto di partenza per avviare le operazioni. A maggio era stata affidata la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) all'architetto di Bordighera Alessandro Liotta, passaggio preliminare necessario a cui sono seguiti alcuni interventi di assestamento come il posizionamento di uno sportello automatico Amt. Obiettivo condiviso e dichiarato è quello di arrivate a una struttura che possa diventare un vero e proprio punto attrattivo in città, come avviene già nei grandi mercati europei, pensando a un restyling importante (suddiviso in più lotti) che potrebbe prevedere la somministrazione di cibo e bevande (con postazioni per il consumo), il riposizionamento dei banchi con anche la realizzazione di un piano rialzato e interventi che dovrebbero coinvolgere anche la parte esterna, sia per le facciate sia per la sistemazione della pavimentazione nel circondario esterno.

Alla fine dell'incontro, spiega l'assessore Ormea, l'idea di base è stata accolta positivamente: si dovrà ora ragionare su alcuni aspetti tecnici intorno ai quali intervenire per poter redigere un progetto più definito da poter ufficialmente portare in discussione. Si parla, secondo le stime preliminari che emergono, di una cifra di intervento da circa 2,5 milioni di euro per la parte interna e la facciata, che potrebbe anche raddoppiare includendo gli interventi esterni. E' ancora prematuro però parlare di cifre, evidenzia Ormea, dato che si aspetta ancora di delineare la definitiva natura dell'intervento, che però sembra aver avuto un'accelerata significativa.

Nel corso della riunione si è parlato anche del futuro di Pian di Nave che potrebbe cambiare nuovamente volto. Il progetto, presentato dalle assessore Enza Dedali, alla Cultura e al Patrimonio, e Lucia Artusi, al Demanio, prevede una revisione complessiva dell'area, con l'obiettivo di aumentare gli spazi destinati a eventi e manifestazioni. Uno degli interventi principali riguarda lo spostamento delle giostre, che potrebbero essere trasferite in una nuova area da realizzare a valle del ponte, alla foce del torrente San Romolo. Si tratterebbe di un nuovo lastrico in area demaniale, ma restano da verificare autorizzazioni, fattibilità tecnica e costi dell'operazione.

Pian di Nave potrebbe inoltre ospitare una nuova sede culturale dedicata al mare, a Pelagos e all'Istituto Tethys, realtà impegnata nello studio dei cetacei e del Santuario Pelagos e già attiva a Sanremo con un'imbarcazione scientifica. Il progetto prevede anche un ampliamento degli spazi, così da consentire una maggiore capacità per concerti, spettacoli ed eventi. L'intervento potrebbe essere candidato al bando per la Capitale Italiana del Mare, con l'obiettivo di realizzarlo il prossimo anno. Ancora da quantificare, però, i costi complessivi e da definire tutti i passaggi autorizzativi necessari per la nuova sistemazione dell'area.