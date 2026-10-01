Bordighera, Monica Para è il nuovo segretario comunale

Cambio alla guida della segreteria generale di Palazzo Garnier. Monica Para è il nuovo segretario comunale della città di Bordighera.

Matteo Marino, il precedente segretario generale, non è stato, infatti, confermato al termine del suo incarico e così il Comune ha avviato la procedura per individuare il suo successore, che da oggi assume ufficialmente il nuovo incarico. "Diamo il benvenuto alla dottoressa Monica Para, che da oggi assume l’incarico di segretaria comunale della città di Bordighera" - dice il sindaco Marzia Baldassarre - "Il suo arrivo rappresenta un passaggio importante per il nostro Comune. Il segretario svolge, infatti, una funzione fondamentale di garanzia, coordinamento e raccordo tra l’Amministrazione e la struttura dell’ente, contribuendo a tradurre gli indirizzi amministrativi in un’azione concreta, efficace e sempre rispettosa delle regole".

"In questi primi mesi abbiamo impostato un metodo di lavoro fondato sul dialogo, sulla collaborazione tra gli uffici e sulla valorizzazione delle professionalità presenti nel Comune" - sottolinea - "Sono certa che la dottoressa Para, con la sua esperienza e la sua competenza, potrà dare un contributo importante a questo percorso. Abbiamo davanti molti progetti e molte sfide per Bordighera e, per affrontarli, abbiamo bisogno di una macchina comunale sempre più organizzata, efficiente e capace di lavorare come una squadra. Alla dottoressa Para rivolgo, quindi, a nome dell’Amministrazione comunale, il più sincero augurio di buon lavoro e il benvenuto nella nostra città".