Sanremo: Referendum 'Giustizia', il Comitato per il No chiude la campagna con un incontro all’Ariston Roof

Ultimi giorni di campagna referendaria per il voto sulla riforma costituzionale “Giustizia”, e a Sanremo il Comitato per il No si prepara all’appuntamento conclusivo dopo settimane di iniziative sul territorio. Fin da gennaio il gruppo ha organizzato incontri pubblici, banchetti informativi e momenti di formazione per spiegare le ragioni della propria posizione, ritenendo che la riforma – se approvata – possa indebolire l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura.

L’attività svolta è stata intensa: tre incontri con magistrati, oltre dieci banchetti e numerose azioni di volantinaggio, oltre agli appuntamenti nelle sedi delle forze politiche che sostengono il No. .La chiusura della campagna è fissata per domenica 15 marzo alle 10.30, nella Sala 1 dell’Ariston Roof, con un incontro pubblico che riunirà partiti, liste civiche e associazioni del territorio schierati contro la riforma.

Dopo l’introduzione di Riccardo Ferrante, docente di Diritto Medievale e Moderno all’Università di Genova, interverranno:



- Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista

- Maria Gabriella Branca, responsabile Giustizia della segreteria nazionale di Sinistra Italiana

- Roberto Pandolfo, deputato del Partito Democratico

- Luca Pirondini, senatore e capogruppo del Movimento Cinque Stelle

A presentare e coordinare l’incontro sarà il giornalista Claudio Donzella.

L’appuntamento rappresenta la sintesi del percorso portato avanti nelle ultime settimane dalle realtà politiche e associative che hanno scelto di sostenere il No al referendum.



