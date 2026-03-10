Il Festival di Sanremo al Nido d’Infanzia Comunale “La Nuvola”: musica e creatività

La musica entra stabilmente nella quotidianità del Nido d’Infanzia Comunale “La Nuvola”, trasformandosi in un vero e proprio filo conduttore dell’anno educativo. A partire dallo scorso mese di settembre, l’équipe educativa della struttura — gestita dalla Cooperativa Nuova Assistenza — ha osservato nei bambini un interesse sempre più spontaneo e coinvolgente per il mondo dei suoni e del ritmo.

Ballare, cantare, battere il tempo e inventare nuove melodie con strumenti musicali o semplici oggetti di uso quotidiano sono diventati gesti ricorrenti nella giornata dei piccoli. Da questa naturale curiosità è nata l’idea di dedicare la programmazione educativa dell’intero anno al tema della musica, esplorandone le molteplici forme e possibilità espressive.

Un momento particolarmente significativo di questo percorso è stato rappresentato dalla settimana del Festival di Sanremo, che ha offerto alle educatrici lo spunto per ricreare all’interno del nido l’atmosfera del celebre Teatro Ariston. Negli spazi della struttura è stato infatti allestito un vero e proprio palcoscenico, completo di quinte sceniche, scalinata e microfono funzionante, dove i bambini hanno potuto esibirsi in un clima di gioco e condivisione.

Da quel momento anche la routine quotidiana ha assunto un carattere più “spettacolare”. Dopo lo spuntino mattutino, il tradizionale momento dedicato alle canzoncine si è trasformato in una piccola esibizione musicale, accolta con grande entusiasmo e partecipazione da parte dei bambini.

La scelta di valorizzare la musica nelle attività educative non è casuale. La musica rappresenta infatti un linguaggio universale, che il bambino riconosce istintivamente e con cui entra in relazione con il mondo fin dalle prime fasi della vita, addirittura già nel grembo materno. Inserirla nella quotidianità del nido significa offrire uno strumento naturale e potente per favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale.

Per questo motivo, all’interno del Nido “La Nuvola” sono stati creati spazi dedicati alla sperimentazione sonora, dove i bambini possono esplorare ritmi e melodie non solo attraverso strumenti musicali, ma anche utilizzando la propria voce e il movimento libero del corpo.

