Ponte sull’Argentina, arrivano le prime strutture a Riva Ligure: il cantiere entrerà nel vivo dopo l’apertura del bypass ciclabile (Foto)

Il nuovo ponte sul torrente Argentina inizia a prendere forma. In queste ore, infatti, nell’area di Riva Ligure sono arrivate le prime strutture metalliche della nuova infrastruttura, destinate a comporre il ponte che sostituirà il vecchio attraversamento demolito alcuni mesi fa nell’ambito dell’intervento di messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua. L’arrivo dei primi elementi rappresenta un segnale concreto dell’avvio della fase operativa del cantiere. Dopo mesi di lavori preparatori e dopo la demolizione del precedente ponte, il progetto entra ora nella sua fase più visibile, quella legata all’assemblaggio e alla posa della nuova struttura.

Nel frattempo il territorio si prepara anche a un altro passaggio importante: il 18 marzo entrerà infatti in funzione il bypass provvisorio della pista ciclopedonale, che permetterà di ripristinare il collegamento tra Taggia e Riva Ligure lungo la Ciclovia della Riviera dei Fiori. Un passaggio molto atteso da residenti, ciclisti e turisti, dopo l’interruzione dello scorso autunno causata proprio dai lavori sul ponte e dagli interventi di messa in sicurezza dell’alveo. Le rampe temporanee consentiranno di attraversare nuovamente l’area del torrente Argentina in sicurezza, restituendo continuità a uno dei tratti più frequentati dell’intera pista ciclabile della Riviera.

A confermare la tabella di marcia è stato nei giorni scorsi anche il sindaco di Taggia Mario Conio. “Sul bypass è confermata l’apertura del 18 marzo. I lavori stanno procedendo in maniera proficua. Come Comune stiamo svolgendo alcune attività accessorie per mettere nelle condizioni migliori anche il tratto di pista ciclabile interessato. Il cantiere ha fermato la zona per diversi mesi e c’era bisogno di un intervento di manutenzione, ma i tempi ormai sono certi”. Parallelamente al ripristino del passaggio ciclabile, il cantiere del nuovo ponte entrerà quindi nel vivo proprio con l’assemblaggio delle componenti metalliche che comporranno la nuova struttura.

Il progetto rientra nel più ampio intervento da oltre 17 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza del torrente Argentina. L’opera prevede la realizzazione di un ponte a campata unica, senza pile in alveo, soluzione pensata per migliorare la sicurezza idraulica e ridurre il rischio di esondazioni in caso di piena. La presenza in cantiere delle prime strutture metalliche lascia intravedere tempi di realizzazione relativamente contenuti per la fase di montaggio del ponte. Anche se al momento non esiste una data ufficiale di inaugurazione, l’obiettivo resta quello di completare l’opera nel corso della primavera o dell’inizio dell’estate.

Nel frattempo, con la riapertura del bypass ciclabile e con l’avvio delle lavorazioni sul nuovo ponte, il cantiere sull’Argentina entra definitivamente nella fase più attesa dal territorio: quella che porterà alla ricostruzione dell’attraversamento tra Taggia e Riva Ligure, nodo strategico per la viabilità e per la mobilità della costa.