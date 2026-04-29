Nuove sezioni scolastiche a Sanremo: piano 2027/2028 contro le liste d’attesa e lo spopolamento

“Con questo atto di indirizzo vogliamo dare una risposta concreta alle liste d'attesa, soprattutto per la fascia 0-3 anni, fornendo alle famiglie servizi di prossimità e di alta qualità pedagogica. L'apertura della nuova sezione della scuola dell’infanzia a Coldirodi vuole evitare lo spopolamento delle frazioni mentre il Polo di via Duca degli Abruzzi potrà integrare il percorso educativo dalla nascita fino ai sei anni.”

Così il vicesindaco Fulvio Fellegara, con delega alle scuole, illustra l’approvazione dell’atto di indirizzo per la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2027/2028, adottato questa mattina dalla Giunta comunale, che prevede l’attivazione di nuove sezioni per rispondere alla domanda delle famiglie e contrastare lo spopolamento delle frazioni. Il piano, che verrà poi trasmesso alla Provincia di Imperia e alla Regione Liguria, si concentra su due aree strategiche: la frazione di Coldirodi e il nuovo polo 0/6 di via Duca degli Abruzzi. Riguardo a Coldirodi, verrà attivata una nuova sezione di scuola dell'infanzia per circa 20 bambini, con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio e la continuità didattica nella frazione, che già dispone della secondaria di primo grado.

Il polo scolastico di via Duca degli Abruzzi, voluto e finanziato dalla precedente amministrazione tramite fondi PNRR e le cui opere saranno pronte nel 2027, diventerà un centro importante del sistema integrato grazie alla trasformazione di una sezione dell’infanzia in sezione “primavera”, il servizio educativo ponte per bambini dai 24 ai 36 mesi (2-3 anni) che accompagna il passaggio tra il nido e la scuola dell'infanzia.

La struttura, quindi, avrà una capienza totale di 96 bambini, così ripartiti: