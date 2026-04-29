Adusbef Liguria, nuova nomina a Imperia: l’Avv. Paola Moroni referente provinciale per tutela economica e ADR

La delegazione ligure di Adusbef si rafforza con una nuova nomina strategica: l’Avv. Paola Moroni del Foro di Imperia è stata designata referente per la Provincia di Imperia, subentrando all’Avv. Daniela Gozzi. L’associazione, da anni punto di riferimento nei settori bancario, finanziario e assicurativo, consolida così la propria presenza sul territorio, con particolare attenzione alle problematiche più attuali come truffe informatiche, phishing, rinegoziazione dei mutui fondiari e garanzie fideiussorie.

In un contesto economico complesso, segnato da inflazione in crescita e tensioni internazionali, l’attività di Adusbef si estende anche alla Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa, secondo quanto previsto dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII). Un ambito sempre più centrale per imprese e professionisti alle prese con difficoltà finanziarie. La nuova referente opererà in stretta sinergia con la sede regionale ligure di Genova, situata in Largo San Giuseppe, coordinata dall’Avv. Patrizia Monferrino, nell’ambito di una collaborazione professionale consolidata nel tempo.

Adusbef, sia a livello nazionale sia locale, si distingue per il contributo di professionisti ed esperti altamente qualificati, in grado di affrontare le criticità di un panorama economico in continua evoluzione. L’Avv. Moroni è inoltre coinvolta nel programma formativo dedicato agli ADR (Alternative Dispute Resolution), “Progetto di Ricerca e Formazione”, promosso da Consumers’ Forum e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un’iniziativa che vede la partecipazione delle Camere di Commercio locali e degli uffici competenti, con l’obiettivo di favorire strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Il Ministero, guidato dal Ministro Adolfo Urso, svolge un ruolo chiave nel supporto alle imprese e nella valorizzazione del Made in Italy, promuovendo qualità, innovazione ed eccellenza. La nomina rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio imperiese, caratterizzato da una realtà economica articolata: da un lato eccellenze produttive e sviluppo, dall’altro crisi d’impresa e crescente indebitamento di famiglie e aziende. In questo scenario, la presenza di Adusbef e della nuova referente provinciale si configura come un presidio concreto di tutela e orientamento, capace di offrire supporto qualificato in un momento storico particolarmente delicato.