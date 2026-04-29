Ospedaletti, la scuola di danza Happiness Asd brilla a “Genova in Danza”: primi posti e borse di studio per le allieve

La scuola locale di danza di Ospedaletti, Happiness Asd, si è messa in particolare luce nel corso del prestigioso evento-concorso “Genova in Danza” che si è svolto nei giorni scorsi presso il Teatro della Tosse. A mettersi particolarmente in luce sono state: Sofia Lantrua nella Modern Baby, Bianca Vergani&Sofia Vicari prime classificate nel Passo a Due, Verdiana Bergamo prima classificata e Ilaria Franceschini nei Gruppi, Siria Brusco e Emma Raimondo nel Contemporary/Modern Children, Karolina Panova&Emma Pattacini prime classificate nel Passo a due contemporaneo, Andrea Cristina Carbone nei Gruppi Modern, Emma Vicari e Ilaria Franceschini nel Modern Junior. Borse di studio sono state assegnate a Siria Brusco, Emma Vicari e alla coreografia di 'Guapparia'.