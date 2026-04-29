Autorità portuale, Pierpaolo Danieli nuovo segretario generale: dall’esperienza a Sanremo alla guida dell’AdSP

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha approvato all’unanimità la nomina del comandante Pierpaolo Danieli a nuovo segretario generale. La proposta è stata avanzata dal presidente Davide Gariglio, che ha puntato su un profilo ritenuto di elevata competenza tecnica e istituzionale. Pugliese, classe 1981, Danieli è ufficiale della Marina Militare con una solida formazione giuridica e un percorso professionale costruito in contesti operativi complessi. Tra le esperienze più rilevanti spicca il periodo alla guida dell’Ufficio Circondariale Marittimo e della Guardia Costiera di Sanremo, incarico ricoperto tra settembre 2013 e aprile 2016. Un passaggio significativo della sua carriera, durante il quale ha operato su un territorio strategico per il sistema marittimo ligure.

Attualmente Danieli proviene dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove ricopre il ruolo di Capo Segreteria del Capo di Gabinetto. Dal 2023 coordina le attività e gli impegni istituzionali, occupandosi anche della gestione del personale. Una posizione che gli ha consentito di maturare una visione trasversale dei processi amministrativi e decisionali. Il suo profilo si distingue inoltre per una profonda conoscenza delle dinamiche portuali: è membro del collegio dei revisori dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e, nel 2025, ha svolto il ruolo di sub-commissario presso l’AdSP del Mare Adriatico Orientale, seguendo in particolare il coordinamento amministrativo e gli investimenti infrastrutturali.

Nel suo curriculum figurano anche incarichi di alto livello accanto al vertice delle Capitanerie di Porto. In qualità di ufficiale superiore addetto al Comandante Generale, l’ammiraglio Giovanni Pettorino, ha ricevuto nel 2021 un encomio solenne. Tra il 2016 e il 2018 aveva già collaborato con lo stesso Pettorino durante la direzione marittima della Liguria e il comando del porto di Genova, in una fase particolarmente delicata per il sistema portuale regionale.