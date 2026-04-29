Taggia su Pasta Grannies: nonne Franca e Rosetta conquistano il pubblico internazionale con le tagliatelle all’oliva taggiasca e pomodori secchi

Anche Taggia entra nel racconto di Pasta Grannies, il celebre format internazionale nato dall’intuizione della fondatrice, la britannica Vicky Bennison, e diventato negli anni un punto di riferimento per chi ama la cucina tradizionale italiana. Con oltre un milione di iscritti su YouTube e una comunità social che supera i quattro milioni di follower, il progetto continua a viaggiare lungo tutta la penisola per documentare e preservare saperi e gesti che rischiano di andare perduti.

La tappa taggiasca porta lo spettatore direttamente in una cucina di casa, quella di Franca Lanteri, dove insieme alla vicina Rosetta De Pasquale prende forma una ricetta che racconta il territorio in modo autentico. Le due protagoniste, davanti alle telecamere hanno preparato a mano delle tagliatelle arricchite nell’impasto con le celebri olive taggiasche, simbolo indiscusso della tradizione locale.

Proprio l’oliva è al centro anche del condimento: un insieme semplice ma ricco di carattere, realizzato con olio extravergine del territorio, olive taggiasche intere, pomodori secchi tritati grossolanamente, pinoli, uno spicchio d’aglio, prezzemolo fresco e una nota finale di scorza di limone grattugiata. Un piatto che racchiude profumi e sapori della primavera ligure, esaltando ingredienti genuini e identitari.

Una prima anticipazione del video è già stata diffusa sui canali social di Pasta Grannies, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti tra Facebook e YouTube. Cresce così l’attesa per la puntata completa, che sarà interamente tradotta in lingua inglese per raggiungere un pubblico internazionale sempre più ampio.

“Grazie a Franca e Rosetta per la loro disponibilità – commenta Chiara Cerri, consigliere comunale alla Cultura –. Iniziative come questa, pur nella loro semplicità, hanno un grande valore. Il nostro obiettivo è far conoscere l’oliva taggiasca nel mondo, ma soprattutto rafforzare il legame tra questa eccellenza, apprezzata anche dai più importanti chef internazionali, e il nostro territorio. In questa direzione si inserisce anche Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, la manifestazione che ogni anno promuove l’oliva taggiasco, appunto, e le nostre produzioni, dall’olio extravergine al Moscatello di Taggia. L’appuntamento è per l’1 e 2 maggio nel centro storico di Taggia.”

È possibile vedere il video anteprima al seguente link: https://youtube.com/shorts/Ic1tX0qPqhc?si=-xEegTVDKTynWiDH