Il Mercato Annonario di Sanremo apre il 1° Maggio: orari speciali per la Festa dei Lavoratori

Venerdì 1° Maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Mercato Annonario di Sanremo sarà regolarmente aperto con un orario straordinario, dalle 6 alle 13:30. Una decisione che conferma l’importanza di questo punto di riferimento per cittadini e visitatori, anche durante le giornate festive.

Il mercato rappresenta da sempre un luogo centrale per la vita quotidiana della città, dove è possibile trovare prodotti freschi, locali e di qualità, tra cui frutta, verdura, pesce e specialità tipiche del territorio ligure. L’apertura del 1° Maggio consente a residenti e turisti di mantenere le proprie abitudini di acquisto, senza rinunciare alla qualità e alla varietà dell’offerta.

L’orario ridotto, con chiusura anticipata alle 13:30, è pensato per conciliare le esigenze dei commercianti con quelle del pubblico, garantendo comunque una mattinata completa di attività. Si tratta di un segnale importante anche dal punto di vista economico e sociale: il mercato non si ferma, continuando a offrire un servizio essenziale e a sostenere le attività locali.

Per chi si trova a Sanremo o nei dintorni, l’appuntamento è quindi confermato: venerdì 1° Maggio, sveglia presto e mercato aperto.