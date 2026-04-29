Rigenerazione urbana, Vallecrosia al Mare inaugura una nuova piazza nel centro storico (Foto e video)

Vallecrosia al Mare inaugura una nuova piazza nel centro storico. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari e religiosi, della polizia locale, di associazioni e della Croce Azzurra Misericordia.

Si sono, infatti, conclusi i lavori di riqualificazione dell'area compresa tra via Martiri e via dei Grossi. Un intervento di rigenerazione urbana reso possibile grazie a un contributo di Regione Liguria. “Un progetto strategico che regalerà alla comunità di Vallecrosia uno spazio di aggregazione nuovo, ma allo stesso tempo perfettamente inserito nel contesto urbano del centro storico, completando un precedente investimento da 600mila euro, fatto con Arte Imperia, sull'edilizia residenziale pubblica" - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola - "Questo intervento sposa pienamente l’idea di recupero e riuso dell’esistente. Senza nuovo consumo di suolo riempiamo al meglio un’area rimasta indietro, rendendola bella, accogliente e soprattutto accessibile a tutti. Nella sola Vallecrosia, dal 2021 a oggi, abbiamo investito 1,2 milioni di euro in rigenerazione urbana per 4 interventi. In generale, si tratta dell’ennesima opera di questo genere che portiamo a compimento nell'imperiese. Nel medesimo periodo suddetto abbiamo, infatti, stanziato 28 milioni di euro aprendo 90 cantieri dalla costa all’entroterra. Riqualificando vie, edifici, spazi pubblici e piazze come successo oggi a Vallecrosia. Nello stesso Comune, a partire da venerdì, avremo anche tre fermate in più dei treni a testimonianza di un'attenzione a tutto tondo verso il territorio".

Un progetto iniziato dall'Amministrazione Biasi, portato avanti e concluso dall'Amministrazione Perri. E' stato, infatti, costruito uno spazio pubblico, con arredo urbano e aree verdi che sostituisce così una zona degradata nel cuore del centro storico. Grande attenzione è stata riservata all’accessibilità e alla socialità del luogo con un forno che sarà a disposizione della cittadinanza. L’investimento complessivo è stato di 210mila euro di cui 150mila finanziati dalla Regione Liguria e la restante parte dal Comune. "Desidero ringraziare l’assessore regionale Marco Scajola per il sostegno concreto a questo intervento, reso possibile grazie al finanziamento regionale, un progetto avviato dalla precedente amministrazione e portato a compimento dalla nostra" - sottolinea il sindaco Fabio Perri - "Oggi restituiamo finalmente alla cittadinanza uno spazio fermo da troppi anni, trasformandolo in un luogo vivo e accogliente. La nostra amministrazione ha particolarmente a cuore il centro storico. Questa piazzetta rappresenta non solo un’opera di riqualificazione urbana, ma anche un nuovo punto di riferimento per l’aggregazione e la convivialità, dove le persone potranno incontrarsi, condividere momenti e rafforzare il senso di comunità”.