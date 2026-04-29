Erasmus a Sanremo, studenti del Ruffini-Aicardi guide e animatori per i coetanei francesi in visita

In occasione degli scambi Erasmus promossi dalla scuola media Pascoli, gli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Tecnico per il Turismo e della 3B dell’Istituto Professionale Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale con curvatura pedagogica hanno partecipato a un’uscita sul territorio per accogliere e coinvolgere gli allievi di una scuola francese ospiti a Sanremo.

A raccontare l’iniziativa sono le professoresse Monica Ascari e Monica Viglietti, docenti del Ruffini-Aicardi, plesso di Valle Armea, che sottolineano il valore formativo dell’esperienza, utile a permettere agli studenti di “mettere in campo” le competenze apprese durante il percorso scolastico. Nel dettaglio, “gli allievi del turistico hanno guidato i ragazzi di Bordeaux alla scoperta del centro storico di Sanremo”, accompagnandoli lungo un itinerario nella Pigna e nella Cattedrale di San Siro, con spiegazioni interamente in lingua francese. Parallelamente, gli studenti dell’indirizzo sociosanitario hanno proposto attività ludico-ricreative, animando alcuni degli angoli più suggestivi della città.

“In questa occasione si è data prova di conoscenza del territorio dal punto di vista artistico-culturale, nonché delle competenze linguistiche e pedagogiche”, spiegano le docenti, evidenziando l’importanza di un apprendimento che si concretizza attraverso esperienze dirette. A completare la giornata, anche il contributo dell’Istituto Alberghiero, che ha offerto una merenda preparata dagli studenti dell’indirizzo Enogastronomia, guidati dal professor Livio Revello, aggiungendo un ulteriore momento di condivisione e accoglienza.

Un’iniziativa che conferma il ruolo della scuola come ponte tra formazione e realtà, capace di valorizzare il territorio e le competenze degli studenti in un contesto internazionale.