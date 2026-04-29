Breast Unit del Borea, Claudio Battaglia lancia l’allarme: “Timori fondati”. E sul punto nascite indica Sanremo (Video)

I timori sul futuro della Breast Unit del “Borea”? “Sono fondati. Ma non so se e quanto si riuscirà a demolire la struttura, perché le donne sono la nostra forza, e le ringrazio per tutti i commenti favorevoli espressi in tutti i luoghi, in particolare sui social. Il dato che proviene dalla riforma del 2024, poi aggiornata dal nuovo piano organizzativo aziendale, rivela che non ci sarà più una Breast Unic unica, o meglio una senologia chirurgica unica, ma sarà a scavalco con Savona. Quindi, una struttura complessa in cui rimarrà la senologia chirurgica di Sanremo come unità di produzione: si faranno gli interventi, ma la gestione sarà comune con l'area territoriale 2 savonese”.

Il dott. Claudio Battaglia, figura di riferimento della Lilt e protagonista della nuova puntata de “L'intervista”, torna a parlare della “sua” creatura all'ospedale sanremese dopo la polemica che ha segnato il suo pensionamento da primario, deluso dalla possibilità negata dai vertici dell'Ats di restare operativo ancora un po', fino al termine del 2026, per favorire un passaggio di consegne meno traumatico. “Con il mio pensionamento – sottolinea - ora c'è un chirurgo in missione, proveniente dall'Area 3 e quindi nemmeno dal San Martino, peraltro mai lo stesso, che entra in ospedale alle 8 e se ne va alle 14, al termine degli interventi. Rimane soltanto il dott. Luca Rubino, collega validissimo al quale avevo già iniziato a concedere grandissimo spazio anche in sala operatoria”.

Poi i numeri: “Quando ho pensato di creare a Sanremo qualcosa per le donne, grazie anche all'appoggio della gerarchia sanitaria, su cinque con diagnosi di tumore maligno quattro andavano via... Oggi, con il lavoro di tantissimi, siamo passati da 80/90 interventi agli attuali 260, di cui circa per 220 tumori maligni. Parliamo di una forma tumorale (alla mammella) che in Italia fa registrare circa 60 mila nuovi casi l'anno. Le statistiche evidenziano che se la donna viene seguita, ha il 18% in più di possibilità di guarire".

Ed a proposito dell'universo femminile, il dott. Battaglia si pronuncia anche sulla sorte del punto nascite (e ginecologia) del “Borea”: “In una provincia con poco più di 200 mila abitanti non ne sono prevedibili due. Credo che sia impossibile tenerne uno a Sanremo e l'altro a Imperia, perché le partorienti non dovrebbero affidarsi a una struttura con numeri inferiori alle linee guida internazionali per l'assistenza, tenendo conto di possibili complicanze e di patologie. Ritengo, quindi, che la strada sia segnata. Ed a mio parere la scelta dovrebbe cadere su Sanremo, non perché io sia sanremese, bensì perché baricentrica rispetto alla provincia, considerando l'infelice orografia ed i collegamenti con l'entroterra. Dispiace dirlo, ma non ci sono né le risorse né i parametri indicati dalle linee guida per mantenere le due sedi”.

L'ex primario affronta poi altri aspetti della sanità provinciale, anche a fronte dei profondi cambiamenti decisi dalla Regione creando l'Ats Liguria che ha sostituito le cinque Asl liguri con Aree sociosanitarie, e spiega il lavoro della Lilt nella lotta ai tumori, di cui è stato presidente provinciale per vent'anni e attualmente ne è il vice, al fianco dell'amica Costanza Pireri, ex vicesindaco di Sanremo.