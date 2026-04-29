Bordighera, due studenti del Montale trionfano al "Mouse Trap Race Car Grand Prix" di Montecarlo

Un successo che ha fatto brillare il Liceo Scientifico Montale di Bordighera: i ragazzi Roberto Constantino Tuna e Tommaso Papini, della classe 5T opzione Scienze Applicate, hanno vinto il trofeo del prestigioso Mouse Trap Race Car Grand Prix di Montecarlo, edizione 2026. La competizione, che si è svolta dal 25 al 27 aprile, ha visto i due alunni impegnati in una gara che premia l’ingegneria creativa e la capacità di trasformare idee semplici in soluzioni brillanti.

Le loro “vetture”, costruite utilizzando trappole per topi come motore, hanno dimostrato che l’ingegneria non ha bisogno di milioni di euro per stupire: basta un’idea geniale e la capacità di dar vita a un progetto funzionale. Un’impresa che non è solo tecnica, ma anche simbolica: in un mondo dominato da tecnologie avanzate, la Mouse Trap Race di Montecarlo ha celebrato la semplicità e l’inventiva personale, mettendo in luce come una trappola per topi possa diventare il cuore pulsante di una macchina da corsa.

Il corpo docente del Montale si è subito congratulato con i due giovani ingegneri e con il loro insegnante di fisica, il prof. Tommaso Busana, che ha saputo indirizzare i ragazzi con maestria, stimolando la loro creatività. Non sono mancati anche i complimenti della Dirigente Scolastica, la dott.ssa Maria Grazia Blanco, che ha elogiato l’organizzazione e l’efficacia con cui sono stati seguiti i ragazzi, trasformando un progetto scolastico in una vittoria internazionale.