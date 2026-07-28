I partecipanti al corso per Giardiniere riqualificano gli spazi verdi di Piazza Brunengo a Pieve di Teco

Gli allievi del corso per Giardiniere – Manutentore del verde hanno concluso il proprio percorso formativo realizzando il project work finale negli spazi verdi di Piazza Brunengo, a Pieve di Teco.

L'intervento ha consentito ai partecipanti di applicare concretamente le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso, contribuendo nello stesso tempo alla cura e alla valorizzazione di uno spazio pubblico importante per la comunità locale.

L'attività rientra nell'operazione "Arroscia Social Slow", finanziata nell'ambito del Programma regionale FSE+ Liguria 2021-2027 – Abilità al Plurale 3, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persone in condizioni di fragilità attraverso percorsi personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro.

Un ruolo centrale nella realizzazione del progetto è stato svolto dai Servizi sociali dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia, che hanno coordinato le diverse fasi dell'intervento: dall'individuazione e dalla segnalazione dei potenziali destinatari alla valutazione dei bisogni individuali, fino alla presa in carico e al sostegno costante durante il percorso formativo.

Gli operatori dei Servizi sociali hanno rappresentato un punto di riferimento per i partecipanti e per le loro famiglie, collaborando con i tutor, i docenti e i partner del progetto per affrontare eventuali difficoltà, favorire una partecipazione continuativa alle attività e costruire percorsi coerenti con le capacità, le esigenze e le prospettive di ciascuna persona. Il progetto prevede infatti un accompagnamento personalizzato, volto a promuovere autonomia, inclusione e concrete opportunità di inserimento lavorativo.

Il corso per Giardiniere – Manutentore del verde, della durata di 180 ore, è stato pensato per fornire competenze professionali concretamente spendibili nel settore della gestione, della cura e della manutenzione degli spazi verdi.

Capofila dell'operazione è l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia, affiancata da FORMEDIL Imperia, dalla cooperativa sociale Tra le Alpi e il Mare e dalla Cooperativa Sociale Arcadia. Una collaborazione che mette in rete istituzioni, servizi sociali, formazione professionale e cooperazione sociale, valorizzando le specifiche competenze di ciascun soggetto.

«La sistemazione degli spazi verdi di Piazza Brunengo rappresenta un risultato concreto e visibile per tutta la nostra comunità – dichiara il sindaco di Pieve di Teco e nuovo presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia Dott. Enrico Pira –. I partecipanti non hanno soltanto concluso un percorso formativo, ma hanno restituito al territorio uno spazio più curato e accogliente. Un ringraziamento particolare va ai nostri Servizi sociali, che hanno seguito con attenzione tutte le fasi del progetto, dall'individuazione dei destinatari al loro accompagnamento quotidiano. È grazie al lavoro congiunto degli operatori, degli enti formativi e delle cooperative coinvolte che possiamo trasformare le politiche di inclusione in interventi concreti a beneficio delle persone e della comunità».

«Il project work rappresenta un momento fondamentale del percorso formativo, perché permette agli allievi di misurarsi con un'attività reale, lavorare in squadra e verificare sul campo le competenze acquisite – sottolinea Francesco Castellaro, direttore di FORMEDIL Imperia –. Vedere quanto appreso durante il corso trasformarsi in un intervento utile per Pieve di Teco è motivo di grande soddisfazione. Il risultato raggiunto è anche frutto della preziosa collaborazione con i Servizi sociali dell'Unione dei Comuni, che hanno seguito e sostenuto i partecipanti durante tutto il percorso. Ringrazio gli allievi, gli operatori sociali, i docenti, i tutor e tutti i partner che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa».

La riqualificazione degli spazi verdi di Piazza Brunengo costituisce così non soltanto la prova conclusiva del corso, ma anche un esempio concreto di come formazione, inclusione sociale, collaborazione tra servizi e cura del territorio possano integrarsi e produrre risultati duraturi per l'intera comunità.