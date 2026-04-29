Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia partecipano al Festival di Sanremo: premiati in consiglio comunale

Premiati gli Sbandieratori e Musici della Città di Ventimiglia. In apertura della seduta del consiglio comunale a Ventimiglia il sindaco Flavio Di Muro ha, infatti, consegnato un riconoscimento per ringraziarli della visibilità data alla città con la loro esibizione al Festival di Sanremo insieme a Laura Pausini.

"E’ per me un onore come presidente della compagnia essere qui e ricevere questo riconoscimento, simbolo del nostro sacrificio e del nostro impegno costante" - dice il presidente degli Sbandieratori e Musici della Città di Ventimiglia Rocco Alessio Zappia - "Durante il Festival la nostra esibizione è stata trasmessa in eurovisione: quella sera in apertura insieme a Laura Pausini abbiamo lanciato un messaggio di pace e oggi, più che mai, auspichiamo che quel messaggio possa arrivare al mondo intero".

E' stata ringraziata pubblicamente anche l’ex assessore alle Manifestazioni Serena Calcopietro, visto che "nel suo ruolo istituzionale ha sempre dimostrato attenzione alla nostra associazione".