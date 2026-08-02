Alloggi Polizia, il SIAP Liguria replica a Scajola: "Ci dia i numeri, non le polemiche"

Prosegue il botta e risposta tra il SIAP Liguria e l'assessore regionale Marco Scajola sul tema degli alloggi destinati alla Polizia di Stato. Dopo le repliche dell'esponente della Giunta ligure, il segretario del sindacato Roberto Traverso torna all'attacco, respingendo con decisione le accuse di presunte strumentalizzazioni mosse nei confronti dell'organizzazione sindacale.

Per Traverso il punto centrale della vicenda resta uno solo, di natura fattuale. "Non si può parlare di strumentalizzazioni quando esiste un dato oggettivo: la Regione Liguria non ha mai aperto un confronto con il SIAP, che rappresenta i poliziotti, sul tema dell'emergenza abitativa", afferma il segretario, invitando l'assessore a convocare il sindacato e a rispondere nel merito, con i fatti, anziché alimentare ulteriori polemiche a distanza.

Secondo Traverso, quanto emerso sui giornani nei giorni scorsi rischia di veicolare un messaggio fuorviante, lasciando intendere che esista già una risposta concreta al problema degli alloggi per la Polizia di Stato. Una lettura che il sindacato respinge con fermezza, sottolineando come la realtà vissuta ogni giorno dagli agenti sul territorio sia ben diversa da quella raccontata.

Il segretario del SIAP Liguria chiede ora formalmente all'assessore Scajola un'informazione puntuale: quanti appartenenti alla Polizia di Stato risultano, ad oggi, effettivamente alloggiati grazie agli interventi messi in campo dalla Regione Liguria. "Se questi numeri esistono, vengano resi pubblici", afferma Traverso, ribadendo che solo partendo da dati concreti e verificabili sia possibile affrontare seriamente un'emergenza che continua, secondo il sindacato, a penalizzare numerosi poliziotti e le loro famiglie.

Nel chiudere la propria replica, il segretario ribadisce la piena disponibilità del sindacato al dialogo istituzionale: "Il SIAP Liguria è disponibile al confronto in qualsiasi momento, ma pretende trasparenza, risposte concrete e il rispetto del ruolo di chi rappresenta il personale della Polizia di Stato", conclude Roberto Traverso.