Scajola in giuria a “Una Ragazza per il Cinema”: valorizzare talento e rigenerazione dei territori

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha partecipato ieri sera, in qualità di componente della giuria, alla finale provinciale di “Una Ragazza per il Cinema”, lo storico concorso nazionale organizzato in Liguria dall’APS Vecchia Loano.



“Manifestazioni come ‘Una Ragazza per il Cinema’ rappresentano un’importante occasione di crescita, offrendo la possibilità di mettersi in gioco e avvicinarsi al mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Regione Liguria continua a investire sui giovani attraverso strumenti come Orientamenti, il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo che accompagna ragazze e ragazzi nei percorsi di orientamento e crescita. Allo stesso tempo investiamo sui territori, perché il futuro delle nuove generazioni passa anche da comunità sempre più attrattive e vivibili. Proprio a Pieve di Teco abbiamo recentemente finanziato con 225mila euro la ristrutturazione dell’asilo di via Eula, un intervento di rigenerazione urbana che conferma l’attenzione verso i nostri borghi. Dal 2021 a oggi, in Liguria, sono stati finanziati 212 interventi di rigenerazione urbana per 58 milioni di euro, in provincia di Imperia gli interventi sono 90 per un valore complessivo di 29 milioni di euro. Nelle Valli Impero e Arroscia sono 26 gli interventi finanziati per 9 milioni di euro.

Complimenti all’amico e bravissimo comico Andrea Di Marco, al sindaco Enrico Pira, al vicesindaco Rosanna Zunino, all’APS Vecchia Loano, al presidente Agostino Delfino e a tutti gli organizzatori per una manifestazione che da oltre 35 anni continua a valorizzare il talento e le potenzialità delle nuove generazioni".



“Questa manifestazione è molto importante per Pieve di Teco perché porta un elemento di novità sul territorio - aggiunge il sindaco Enrico Pira-. È la seconda volta in tre anni che ospitiamo un evento di questo tipo: dopo la selezione di Miss Italia, oggi accogliamo un concorso dedicato al cinema, che valorizza non solo la bellezza ma anche talento, capacità e qualità artistiche. Un’opportunità importante per chi vincerà, con l’accesso diretto alle fasi finali del concorso".

