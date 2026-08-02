Tari 2026, SìAmo Camporosso: "Le giustificazioni del Sindaco non convincono"

"Il Sindaco afferma che l’aumento della Tari dipende esclusivamente dai maggiori costi di smaltimento dell’indifferenziato. Se fosse davvero così semplice, durante il Consiglio comunale avrebbe risposto alle nostre domande. Invece, alle richieste di chiarire numerose voci del Piano Economico Finanziario non è arrivata alcuna spiegazione concreta. Abbiamo chiesto perché il costo teorico del servizio superi il limite previsto dal metodo ARERA, quali costi vengano rinviati agli anni successivi e come siano state determinate alcune voci del PEF. Domande rimaste senza risposta" - dice il gruppo consiliare di minoranza SìAmo Camporosso, composto dai consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina, in seguito alle dichiarazioni del sindaco Davide Gibelli sulla Tari 2026.

"Ci sorprende poi che si celebri il risultato della raccolta differenziata, quando proprio questo dovrebbe tradursi in un vantaggio economico per i cittadini" - sottolinea la minoranza - "In molti comuni italiani, raggiungendo percentuali elevate di raccolta differenziata, le amministrazioni sono riuscite a ridurre la Tari anche del 10-15%, premiando concretamente i comportamenti virtuosi delle famiglie. A Camporosso, invece, si continua a chiedere ai cittadini di fare sempre di più ma il risultato è comunque un aumento della bolletta".