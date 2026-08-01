Camporosso, il consiglio comunale approva le nuove tariffe della Tari: lieve aumento nel 2026

La pratica è, infatti, passata nella seduta di ieri sera. "Le tariffe registrano un lieve aumento, determinato esclusivamente dall’incremento dei costi legati allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, che oggi devono essere conferiti fuori provincia, con conseguenti maggiori spese di trasporto e trattamento" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "La determinazione degli importi deriva dal Piano Economico Finanziario (PEF), elaborato secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale. Il Comune non può intervenire discrezionalmente sui costi del servizio, che per legge devono essere interamente coperti dalla TARI. Le variazioni sulle bollette non saranno uguali per tutti ma dipenderanno dalla composizione del nucleo familiare e dalla superficie dell’immobile".

"Nonostante questo adeguamento, Camporosso continua ad applicare alle utenze domestiche tariffe sensibilmente inferiori rispetto agli altri Comuni costieri del comprensorio, confermando una gestione attenta e orientata a contenere il più possibile i costi per famiglie e attività economiche" - sottolinea il primo cittadino - "Per mantenere le tariffe sotto controllo negli anni futuri sarà fondamentale proseguire nel miglioramento della raccolta differenziata. Una maggiore quantità di rifiuti correttamente differenziati consente, infatti, di ridurre il ricorso allo smaltimento dell’indifferenziato e, di conseguenza, contenere i costi del servizio. Nel 2025 Camporosso ha raggiunto il record storico del 70,92% di raccolta differenziata, un risultato importante reso possibile dalla collaborazione dei cittadini e dalle scelte compiute dall’Amministrazione comunale. Per consolidare questo percorso, il Comune continuerà a investire nell’educazione ambientale. Attraverso il progetto Bandiera Verde saranno promosse iniziative rivolte ai bambini, con l’obiettivo di diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente e renderli protagonisti di comportamenti virtuosi capaci di coinvolgere anche le famiglie".