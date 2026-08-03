Sanremo approva il Documento Unico di Programmazione 2027-2029: turismo, sicurezza, giovani e quartieri al centro della strategia cittadina

Il Documento Unico di Programmazione 2027-2029 rappresenta la bussola dell'attività amministrativa del Comune di Sanremo per il prossimo triennio. Non si tratta soltanto di un documento tecnico necessario per accompagnare il bilancio, ma del principale strumento attraverso il quale l'Amministrazione individua le priorità politiche, gli obiettivi strategici e le azioni che saranno sviluppate nei prossimi anni. Dalle grandi opere pubbliche alla valorizzazione turistica, passando per ambiente, sicurezza, servizi sociali, digitalizzazione e sostegno alle attività economiche, il DUP fotografa la situazione attuale della città e indica la direzione che Palazzo Bellevue intende seguire fino al 2029.

Il documento prende le mosse da un'analisi approfondita del contesto economico internazionale, nazionale e locale. Le incertezze legate agli equilibri geopolitici, alla crescita economica mondiale, ai mercati finanziari e agli effetti dei dazi commerciali rappresentano fattori che inevitabilmente influenzano anche i bilanci degli enti locali. A questo scenario si aggiungono le politiche europee, le prospettive economiche italiane e l'evoluzione del tessuto produttivo ligure, elementi che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale il Comune programma i propri investimenti e definisce le priorità di intervento.

L'obiettivo dichiarato dell'Amministrazione è quello di trasformare la programmazione in uno strumento concreto di crescita della città, puntando su una gestione sempre più efficiente delle risorse pubbliche e su una pianificazione capace di coniugare sviluppo economico, qualità della vita e sostenibilità. Il DUP, infatti, collega le linee di mandato dell'Amministrazione comunale con gli strumenti di bilancio, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione e gli obiettivi di performance della macchina amministrativa, creando un sistema unico di pianificazione e controllo.

Grande attenzione viene dedicata anche alla capacità dell'Ente di misurare i risultati raggiunti. La filosofia che ispira il documento è quella della creazione del cosiddetto "valore pubblico", ovvero la capacità dell'azione amministrativa di produrre benefici concreti per cittadini, imprese e territorio. Per questo motivo ogni progetto dovrà essere monitorato attraverso indicatori di efficacia, efficienza e qualità dei servizi, con un sistema di valutazione che coinvolgerà dirigenti, personale e struttura organizzativa.

Uno sguardo all'economia: crescita moderata ma tante incognite

Il DUP dedica un ampio spazio all'analisi economica internazionale. Secondo le previsioni richiamate nel documento, la crescita mondiale continuerà ma con ritmi inferiori rispetto agli anni precedenti, condizionata dalle tensioni commerciali, dall'andamento dei mercati finanziari e dall'incertezza geopolitica. Anche l'Europa dovrà confrontarsi con un quadro caratterizzato da una crescita contenuta, mentre l'Italia dovrebbe mantenere un incremento del Prodotto interno lordo moderato, sostenuto soprattutto dagli investimenti e dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per la Liguria il quadro resta complessivamente positivo, pur in presenza di alcuni elementi di criticità. L'occupazione continua infatti a crescere, soprattutto nei comparti del turismo, del commercio e della ristorazione, mentre il mercato immobiliare mostra segnali di vitalità. Restano invece alcune difficoltà per il sistema produttivo legate alle incertezze del commercio internazionale e alla contrazione di alcuni comparti industriali. Anche la provincia di Imperia evidenzia luci e ombre. Se da una parte aumentano le imprese giovanili e prosegue il buon andamento del settore turistico, dall'altra continua la diminuzione complessiva delle imprese attive, con una contrazione che interessa in particolare il comparto artigiano. Si tratta di elementi che il Comune considera nella definizione delle proprie politiche di sviluppo economico e sostegno alle attività produttive.

PNRR, una delle leve principali per lo sviluppo della città

Uno dei capitoli più rilevanti del Documento Unico di Programmazione riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sanremo conferma il proprio impegno nell'utilizzo delle risorse europee, attraverso una struttura organizzativa dedicata che coordina progettazione, gare, rendicontazione e monitoraggio dei finanziamenti. Negli ultimi anni il Comune ha ottenuto finanziamenti in numerosi ambiti strategici. Una parte consistente riguarda la digitalizzazione della macchina amministrativa, con interventi destinati al potenziamento dei servizi online, all'adozione del cloud, allo sviluppo della piattaforma PagoPA, all'integrazione con App IO, alla diffusione delle notifiche digitali e al miglioramento del sito internet istituzionale. Accanto agli interventi informatici trovano spazio numerose opere pubbliche finanziate dal PNRR. Tra queste figurano la realizzazione delle isole ecologiche informatizzate, la nuova stazione di trasferenza dei rifiuti, gli interventi di consolidamento del territorio, la messa in sicurezza di edifici scolastici, autorimesse comunali, impianti pubblici e immobili destinati ai servizi della collettività. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di rispettare tutte le scadenze previste dai finanziamenti nazionali ed europei, garantendo il completamento delle opere nei tempi stabiliti e assicurando una corretta rendicontazione delle risorse ricevute. Per questo motivo è stata predisposta una specifica Cabina di Regia che coordina tutte le attività legate ai progetti finanziati dal PNRR, monitorandone costantemente lo stato di avanzamento.

Le sei linee strategiche per la Sanremo del futuro

Il cuore del Documento Unico di Programmazione è rappresentato dalle sei linee strategiche che guideranno l'attività amministrativa fino al termine del mandato. La prima riguarda la valorizzazione del brand Sanremo, con particolare attenzione al turismo, allo sport, ai grandi eventi e alla promozione dell'immagine della città a livello nazionale e internazionale. L'obiettivo è consolidare il ruolo della città dei fiori come destinazione turistica capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno, superando il concetto di stagionalità e rafforzando il legame tra eventi, cultura, mare e territorio. La seconda linea strategica punta invece sulla digitalizzazione e sulla modernizzazione della macchina comunale. L'Amministrazione intende proseguire il percorso verso una città sempre più smart, migliorando i servizi online, semplificando i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e investendo nell'innovazione tecnologica.

Dal territorio alla sicurezza: il DUP punta su opere pubbliche, viabilità e qualità urbana

Se la valorizzazione turistica rappresenta il principale motore dello sviluppo cittadino, il Documento Unico di Programmazione dedica altrettanta attenzione alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di rendere Sanremo una città più moderna, sicura e funzionale, intervenendo sia nelle zone centrali sia nei quartieri, nelle periferie e nelle frazioni. Una strategia che guarda non soltanto alle grandi opere ma anche agli interventi diffusi di manutenzione, considerati indispensabili per migliorare la qualità della vita dei residenti. Tra le priorità individuate figurano gli interventi di consolidamento del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico, tema particolarmente sentito in una città che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con eventi meteorologici sempre più intensi. Nel DUP trovano spazio opere già avviate e nuovi interventi destinati alla sistemazione di versanti, muri di sostegno e aree soggette a dissesto, oltre alla manutenzione delle infrastrutture comunali. Una parte significativa delle risorse deriva dai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che consentono di accelerare la realizzazione di opere considerate strategiche per la sicurezza del territorio. Grande attenzione viene riservata anche alla rete viaria. Il documento individua una serie di progettazioni finalizzate a migliorare la mobilità cittadina, incrementare la sicurezza stradale e rendere più efficiente il collegamento tra il centro urbano, i quartieri e le frazioni. L'Amministrazione conferma inoltre la volontà di proseguire gli interventi di manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi e della segnaletica, oltre al miglioramento dell'accessibilità degli spazi pubblici, con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Una città più sicura tra prevenzione, controllo e decoro urbano

Tra i pilastri del DUP trova spazio anche il tema della sicurezza, affrontato sotto molteplici aspetti. Non si parla esclusivamente di ordine pubblico, competenza che coinvolge anche le altre istituzioni dello Stato, ma soprattutto di sicurezza urbana intesa come qualità degli spazi pubblici, prevenzione del degrado e tutela del patrimonio comunale. L'Amministrazione intende proseguire gli investimenti destinati al potenziamento della videosorveglianza, all'ammodernamento delle dotazioni della Polizia Locale e al miglioramento del coordinamento con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Parallelamente continueranno le attività di controllo del territorio finalizzate a garantire il rispetto del Codice della Strada, delle ordinanze comunali e delle norme che regolano la convivenza civile. Un ruolo importante sarà svolto anche dagli interventi di riqualificazione urbana. Una città curata, illuminata e ben mantenuta rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Per questo motivo il DUP prevede il proseguimento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale, delle aree verdi, delle piazze e degli spazi pubblici.

Ambiente, rifiuti e sostenibilità: investimenti per una città più pulita

La tutela dell'ambiente rappresenta uno dei capitoli più consistenti della programmazione triennale. L'Amministrazione individua nella sostenibilità uno degli elementi centrali dello sviluppo cittadino, prevedendo investimenti destinati sia alla gestione del ciclo dei rifiuti sia alla salvaguardia del territorio. Tra gli interventi di maggiore rilievo figurano la realizzazione delle nuove isole ecologiche informatizzate, finanziate attraverso il PNRR, e la costruzione della stazione di trasferenza dedicata ai rifiuti biodegradabili, carta, plastica e vetro. Si tratta di opere che puntano a rendere più efficiente il sistema della raccolta differenziata, ridurre i costi di gestione e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini. Accanto alle nuove infrastrutture continueranno le attività di manutenzione del verde pubblico, delle aree costiere e degli spazi cittadini. L'Amministrazione conferma inoltre la volontà di proseguire nelle politiche di efficientamento energetico degli edifici comunali, intervenendo su scuole, uffici e immobili pubblici attraverso opere di riqualificazione finalizzate a ridurre i consumi e contenere le emissioni. Il documento evidenzia inoltre come la tutela ambientale non riguardi esclusivamente gli aspetti ecologici, ma rappresenti anche un importante fattore di attrattività turistica. Una città pulita, ordinata e sostenibile costituisce infatti uno degli elementi fondamentali per consolidare l'immagine di Sanremo come destinazione di qualità.

Commercio, imprese e floricoltura restano asset strategici

Il DUP dedica un capitolo specifico anche al sostegno del tessuto economico locale. Commercio, artigianato, imprese, agricoltura e floricoltura continuano infatti a rappresentare settori fondamentali dell'economia sanremese, chiamati oggi a confrontarsi con un contesto economico sempre più competitivo. Il documento fotografa una situazione nella quale convivono elementi positivi e criticità. Da un lato cresce il turismo e aumentano le imprese giovanili, mentre dall'altro si registra una diminuzione complessiva delle aziende attive, soprattutto nel comparto artigiano. Per questo motivo l'Amministrazione punta a rafforzare le politiche di sostegno alle attività produttive, favorendo la semplificazione amministrativa, l'innovazione e la collaborazione con le categorie economiche. Particolare attenzione continua ad essere riservata alla floricoltura, settore storicamente legato all'identità della città. Il DUP conferma la volontà di valorizzare un comparto che rappresenta non soltanto un'importante realtà economica, ma anche uno degli elementi distintivi del marchio Sanremo. Analogamente saranno sostenute le iniziative dedicate all'agricoltura locale, con interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni del territorio e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche. Parallelamente proseguiranno le iniziative rivolte alla promozione del commercio cittadino, con particolare attenzione ai centri commerciali naturali, agli eventi capaci di attrarre visitatori durante tutto l'anno e alla collaborazione con gli operatori economici per rafforzare l'offerta turistica complessiva della città.

Sanità, sociale e attenzione alle fasce più fragili: il welfare resta tra le priorità

Nel Documento Unico di Programmazione trova ampio spazio anche il capitolo dedicato al benessere della comunità. L'Amministrazione conferma infatti la volontà di rafforzare i servizi alla persona, con particolare attenzione alle categorie più fragili, agli anziani, ai minori e alle famiglie che attraversano situazioni di difficoltà economica o sociale. L'obiettivo è quello di garantire una rete di servizi sempre più capillare, capace di rispondere ai bisogni di una popolazione che, come evidenziato nel documento, presenta un progressivo invecchiamento e una domanda crescente di assistenza. Tra le priorità rientrano il consolidamento delle attività del Distretto Sociale, il sostegno alle persone con disabilità, l'inclusione sociale e il contrasto alle nuove forme di povertà. L'Amministrazione intende proseguire nella collaborazione con il terzo settore, le associazioni di volontariato e gli enti del territorio, considerati partner fondamentali nella gestione dei servizi sociali. Il DUP richiama inoltre gli interventi già avviati attraverso il PNRR per il rafforzamento dei servizi di prossimità e delle politiche di inclusione. Un'attenzione particolare viene riservata anche al tema della salute. Pur non essendo direttamente competente nella gestione dei servizi sanitari, il Comune ribadisce la volontà di collaborare con l'Asl e con gli altri enti istituzionali per migliorare la qualità dell'assistenza sul territorio, favorendo iniziative dedicate alla prevenzione, alla promozione di stili di vita sani e all'invecchiamento attivo della popolazione.

Scuola, formazione e giovani: investire sul futuro della città

Tra gli obiettivi strategici figura anche il sostegno al mondo della scuola e delle nuove generazioni. Il DUP considera i giovani una delle risorse fondamentali per il futuro di Sanremo, prevedendo interventi che riguardano sia il miglioramento delle strutture scolastiche sia il rafforzamento delle opportunità formative. Proseguiranno gli investimenti destinati alla manutenzione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, diversi dei quali già interessati da finanziamenti nazionali ed europei. Gli interventi comprendono opere di efficientamento energetico, adeguamenti antincendio e miglioramento degli spazi destinati alla didattica, con l'obiettivo di offrire ambienti sempre più moderni, sicuri e funzionali. L'Amministrazione punta inoltre a rafforzare il rapporto tra scuola, formazione e mondo del lavoro, sostenendo iniziative che favoriscano l'orientamento professionale, la crescita culturale e l'acquisizione di competenze innovative. Nel documento viene ribadita anche la volontà di valorizzare le attività sportive, culturali e ricreative dedicate ai giovani, riconoscendone il ruolo fondamentale nella crescita personale e nella prevenzione del disagio sociale.

Una macchina comunale sempre più digitale ed efficiente

Uno degli aspetti che attraversa trasversalmente l'intero Documento Unico di Programmazione riguarda la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Negli ultimi anni il Comune ha avviato un importante percorso di innovazione che il DUP intende consolidare, sfruttando anche le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra gli interventi programmati figurano il completamento della migrazione dei sistemi informatici verso il cloud, il potenziamento dei servizi digitali rivolti ai cittadini, l'integrazione delle piattaforme nazionali come PagoPA, App IO, SPID, CIE e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, oltre al continuo miglioramento del sito istituzionale. L'obiettivo è ridurre i tempi delle pratiche amministrative, semplificare il rapporto con l'utenza e rendere sempre più accessibili i servizi comunali. La digitalizzazione interessa anche l'organizzazione interna dell'Ente. Il DUP richiama infatti il percorso di integrazione tra programmazione, controllo della performance e gestione delle risorse, con sistemi informatici che consentiranno di monitorare costantemente l'avanzamento degli obiettivi e la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Bilancio, patrimonio e personale: equilibrio dei conti e programmazione di lungo periodo

Un capitolo fondamentale del documento riguarda la sostenibilità economica dell'azione amministrativa. Il DUP evidenzia come ogni intervento programmato dovrà essere compatibile con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, mantenendo una gestione prudente delle risorse comunali. Particolare attenzione viene riservata alla programmazione degli investimenti, alla gestione del patrimonio immobiliare, al reperimento di finanziamenti esterni e alla capacità dell'Ente di intercettare risorse regionali, nazionali ed europee. L'obiettivo è continuare a realizzare opere pubbliche limitando il più possibile il ricorso all'indebitamento e valorizzando il patrimonio comunale. Il DUP affronta inoltre il tema dell'organizzazione del personale. L'Amministrazione riconosce il ruolo centrale della struttura comunale nel raggiungimento degli obiettivi strategici e punta a rafforzarne l'efficienza attraverso formazione, digitalizzazione e sistemi di valutazione della performance. Una macchina amministrativa moderna viene considerata una condizione indispensabile per garantire servizi di qualità e risposte rapide alle esigenze di cittadini e imprese.

La visione dell'Amministrazione: una Sanremo più competitiva, sostenibile e vicina ai cittadini

Nel complesso, il Documento Unico di Programmazione 2027-2029 delinea una strategia che guarda contemporaneamente allo sviluppo economico, alla qualità urbana e al rafforzamento dei servizi pubblici. Turismo, grandi eventi, innovazione, ambiente, sicurezza, opere pubbliche e welfare costituiscono i principali assi portanti della programmazione, con l'obiettivo di consolidare il ruolo di Sanremo come punto di riferimento della Riviera e della Liguria. Accanto ai grandi investimenti, il DUP pone l'accento anche sulla gestione quotidiana della città, prevedendo interventi di manutenzione diffusa, riqualificazione degli spazi pubblici, sostegno al commercio, valorizzazione della floricoltura e attenzione alle esigenze dei quartieri e delle frazioni. Una programmazione che punta a coniugare crescita economica e qualità della vita, nella convinzione che lo sviluppo passi tanto dalle opere strategiche quanto dalla capacità di garantire servizi efficienti e un territorio curato. Il Documento Unico di Programmazione rappresenta ora la base sulla quale verranno costruiti il bilancio di previsione e tutti gli atti di pianificazione dell'Ente nei prossimi anni. Sarà il Consiglio comunale ad esaminarne i contenuti e a confrontarsi sulle scelte indicate dall'Amministrazione, chiamata a trasformare gli obiettivi programmatici in interventi concreti. La sfida sarà quella di tradurre le linee strategiche in risultati tangibili, accompagnando Sanremo lungo un percorso di crescita che punta a rafforzarne il ruolo turistico, economico e sociale nel panorama regionale e nazionale.